DEMCO โชว์งบ 9เดือนกำไรโต 24.5%

เด็มโก้ เปิดงบ 9 เดือนแรกปี 68 มีกำไรจากการดำเนินงาน 78.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.5% หลังรายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) โตแกร่ง-ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 14.8% ฟากซีอีโอ “ณัฐพงศ์ กอร่ม” ระบุมูลค่างานในมือทะลุ 2,872 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า รุกขยายการลงทุนพลังงานสีเขียวรับเมกะเทรนด์
นายณัฐพงศ์ กอร่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568) บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,679 ล้านบาท มีกำไรจากการดำเนินงาน 78.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.5% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 11.43 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 239.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.3% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น 14.8% เพิ่มขึ้น 4.3% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
สำหรับในไตรมาส 3/2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 513 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 18.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
"งวด 9 เดือนของปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้าง (EPC) อยู่ที่ 1,428 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง 1,416 ล้านบาท ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนโครงการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้น 12.3% อีกทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรยังช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ"
ปัจจุบันมีมูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 2,872 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 1-2 ปี นอกจากนี้ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติม โดยเฉพาะงานด้านระบบไฟฟ้า สายส่ง และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน รวมทั้งศึกษาหาโอกาสลงทุนขยายธุรกิจ Smart Energy เพื่อสอดรับเมกะเทรนด์พลังงานทั่วโลก พร้อมทั้งเป็นช่องทางเพิ่มรายได้สู่ธุรกิจที่มีความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต