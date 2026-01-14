RBFรุกโฟกัสตลาด “อินเดีย” หนุนรายได้โต10-15%

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย เร่งเครื่องขยายตลาดต่างประเทศปี 69 หลังโรงงานใหม่ในอินเดียเดินเครื่องเต็มกำลัง พร้อมต่อยอดตลาดเวียดนาม-อินโดนีเซีย เสริมศักยภาพการแข่งขันในเอเชีย หนุนรายได้ปีนี้เติบโต 10-15%
นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ในปี 2569 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายตลาดและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยอินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนามเป็นตลาดที่มีการเติบโตโดดเด่น ทั้งนี้อินเดียถือเป็นตลาดหลักที่ช่วยเสริมศักยภาพการผลิตและการแข่งขันในต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ หลังบริษัทได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่และเดินเครื่องการผลิตเต็มรูปแบบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ในตลาดอินเดียจะเป็นกลุ่มวัตถุดิบอาหาร อาทิ แป้งผสม และเกล็ดขนมปัง
บริษัทคาดว่ารายได้จากตลาดอินเดียจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 40-50% เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ประกอบกับการมีฐานการผลิตในประเทศ ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ ต้นทุนแรงงาน วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่อยู่ในระดับต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทย ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบด้านต้นทุน และสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้นในตลาดต่างประเทศ
ทั้งนี้ การตั้งโรงงานในอินเดียช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและลดระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในภูมิภาคใกล้เคียง ขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการสินค้าในตลาดดังกล่าว
“บริษัทประเมินว่าการเติบโตในตลาดต่างประเทศปีนี้ยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตได้ตามเป้าหมาย โดยบริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ ในปี 2569 ไว้ที่ 10-15%” นายสุรนาถ กล่าว