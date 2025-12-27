DITP ชี้เป้าส่งออกรถสองล้อไฟฟ้า สามล้อไฟฟ้า ขายอินเดีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอินเดีย พบมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง คนนิยมใช้ โดยเฉพาะรถสองล้อและสามล้อไฟฟ้า แถมรัฐบาลตั้งเป้า ปี 2030 สัดส่วนการใช้รถเป็นไฟฟ้าร้อยละ 30 ชี้เป็นโอกาสของผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยในการส่งออกรถสองล้อ สามล้อไฟฟ้า ชิ้นส่วนแบตเตอรี ชิ้นส่วนยานยนต์ไปขาย
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.สัญฉวี พัฒนจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ถึงการสำรวจแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอินเดีย การปรับนโยบายของอินเดียที่มุ่งสู่ยานยนต์ไฟฟ้าให้มีสัดส่วนการใช้ร้อยละ 30 ภายในปี 2030 และโอกาสในการส่งออกรถสองล้อ สามล้อไฟฟ้า ชิ้นส่วนแบตเตอรีและชุดประกอบ โซลูชันชาร์จของไทยเข้าสู่ตลาดอินเดีย
ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์รายงานว่า ปัจจุบันอัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนที่สุด ปรากฏในกลุ่มรถสองล้อไฟฟ้าและรถสามล้อไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับการเดินทางประจำวันและการขนส่ง และระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้ากำลังขยายตัวอย่างไม่เคยมีมาก่อน รัฐสำคัญในอินเดีย ได้แก่ มหาราษฏระ คุชราต และทมิฬนาฑู ต่างเสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษี เงินอุดหนุน และการสนับสนุนเชิงการผลิตเพื่อดึงดูดผู้ประกอบการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี ผู้ผลิตรถยนต์ประกาศแผนการผลิตขนาดใหญ่ และเครือข่ายสถานีชาร์จขยายตัวทั้งในเขตเมืองและบนทางหลวง ส่วนรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายเชิงนโยบายที่ทะเยอทะยานให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนร้อยละ 30 ของยอดจำหน่ายยานยนต์ทั้งประเทศ ผ่านการกระตุ้นและสนับสนุนจากมาตรการเชิงนโยบายที่สำคัญ สิทธิประโยชน์ระดับรัฐ และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน
ขณะเดียวกัน อินเดียยังมีความต้องการแบตเตอรี อุปกรณ์ชารจ์ ชิ้นส่วนที่รองรับยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้เปิดโอกาสแก่พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีบทบาทในตลาดเพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลก็ได้พยายามส่งเสริมการผลิตในประเทศ เพื่อลดการนำเข้า และกระตุ้นการลงทุนในประเทศ
ปัจจุบัน อัตราการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอินเดียอยู่ในช่วงการขยายตัว ตามข้อมูลภาครัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนรวมประมาณ 5.675 ล้านคัน คิดเป็น 1.44 % ของจำนวนยานพาหนะทั้งหมดในประเทศ ที่มีการจดทะเบียนรวมจำนวน 389.77 ล้านคัน โดยตลาดรถสองล้อไฟฟ้า มีแนวโน้มเติบโตที่โดดเด่น ด้วยอัตราการขยายตัว 57% ส่วนโครงข่ายสถานีชาร์จสาธารณะอยู่ระหว่างการขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 29,277 สถานี
น.ส.สุนันทากล่าว่า ช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.2568 อินเดียมีการนำเข้าสินค้ากลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีมูลค่า 1.96 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 ตลาดนำเข้าที่สำคัญ คือ จีน มูลค่า 1.545 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.94 ของมูลค่ารวม ตามด้วยเยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และไต้หวัน ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 14 โดยมีมูลค่าการนำเข้าในระดับที่ค่อนข้างจำกัด ประมาณ 31,811 เหรียญสหรัฐ และมีสัดส่วนตลาดในระดับต่ำกว่า 2%
อย่างไรก็ตาม แม้ส่วนแบ่งตลาดของไทยยังมีไม่มาก แต่ไทยยังมีโอกาสในการขยายการส่งออกรถสองล้อ สามล้อไฟฟ้า การส่งออกชิ้นส่วนแบตเตอรีและชุดประกอบ โซลูชันชาร์จ รวมทั้งความร่วมมือเชิงพันธมิตรกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการฟลีตในอินเดีย เพื่อลดต้นทุนผ่านการปรับโมเดลราคาตามปริมาณ และเสนอบริการหลังการขาย แม้ว่าอินเดียจะมีนโยบายพึ่งพาต้นเองในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า แต่ในระยะนี้ ยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยที่จะเข้าไปทำตลาด