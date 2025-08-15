PCE ไตรมาส Q2 กำไรโต 33%

เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ เปิดงบไตรมาส 2/68 สุดประทับใจ กำไรสุทธิ 134.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.9% YoY ครึ่งปีแรกกวาดรายได้กว่า 16,802.4 ล้านบาท กำไรสุทธิ 162.4 ล้านบาท ฟากผู้บริหาร "พรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล" มั่นใจครึ่งปีหลังทะยานต่อ ดีมานด์ส่งออกสินค้าไฮมาร์จิ้นคึกคัก ตลาดอินเดีย-จีน ฟื้นตัวโดดเด่น หนุนรายได้ทั้งปีทะลุ 3 หมื่นล้านบาท สร้างสถิติสูงเป็นประวัติการณ์ ตามแผนงานที่วางไว้
นายพรพิพัฒน์ ประสิทธิ์ศุภผล รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (PCE) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 2/68 ฟื้นตัวแรงเมื่อเทียบไตรมาส 1/68 โดยมีรายได้รวม 11,332.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,172.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.3% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 7,160.7 ล้านบาท กำไรสุทธิ 134.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.9% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 101.1 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product) โดยเฉพาะการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ที่สูงกว่าเป้าหมาย รวมไปถึงการส่งออกน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ (CPKO) น้ำมันเมล็ดในปาล์มกึ่งบริสุทธิ์(RBDPKO) และกะลาปาล์มคุณภาพสูง ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
"ผลประกอบการในไตรมาส 2/68 ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญทั้งจากไตรมาสก่อนหน้า และช่วงเดียวกันของปี 2567 ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ทำให้ยอดขายและรายได้โตยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการค้าโลก"
นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ไตรมาส 2 เป็นช่วงที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันมีปริมาณสูงตามฤดูกาล ซึ่งในปี 68 มีปริมาณมากกว่าช่วงปกติ อีกทั้งการบริโภคในประเทศกลับมาดีขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร
ส่วนผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปี 68 บริษัทฯมีรายได้รวม 16,802.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,880.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.0% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 12,921.5 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 162.4 ล้านบาท
รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร PCE กล่าวอีกว่า บริษัทฯมั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้จะขึ้นไปแตะที่ระดับ 30,000 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ จากความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ จึงสามารถส่งออกได้มากขึ้น เพื่อระบายสินค้าไปยังต่างประเทศ อีกทั้งประเทศอินเดียเริ่มกลับมาสต็อกสินค้า รองรับการบริโภคช่วงเทศกาล รวมถึงราคาน้ำมันปาล์มที่สามารถแข่งขันได้ และสินค้า High Margin อย่าง RBDPKO กลับมาส่งออกได้มากขึ้น