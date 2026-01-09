“พราหมณ์“ผู้สมัคร สส.เขต 3 จันทบุรี พปชร.เบอร์ 6 ลุยหาเสียง ถามปัญหาชาวสวนจันทบุรี พบ น้ำน้อย ต้นทุนสูง แรงงานขาด ขออาสาแก้ปัญหา

วันนี้(9 ม.ค.)นายพราหมณ์ มุกดาสนิท ผู้สมัคร สส. หมายเลข 6 เขต 3 จ.จันทบุรี พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่หาเสียงกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมพบปะพูดคุยกับเกษตรกร ในอำเภอขลุง และอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี พบว่า ปัญหาที่เกษตรกรสะท้อนออกมานั้น ยังคงเป็นเรื่องเดิม แต่ได้รับผลกระทบหนักขึ้นทุกปี เช่นปัญหา
ปัญหาแหล่งน้ำ ยังไม่สม่ำเสมอ บางพื้นที่ขาดน้ำในฤดูแล้ง ขณะที่บางช่วงฤดูฝนเกิดน้ำหลาก ส่งผลต่อการวางแผนเพาะปลูกและคุณภาพผลผลิตพืชผลการเกษตรโดยตรง ขณะเดียวกัน ยังพบปัญหาราคา ผลผลิตทางการเกษตร ที่ผันผวน แม้ผลผลิตมีคุณภาพ แต่เกษตรกรต้องรับความเสี่ยงด้านราคาเพียงฝ่ายเดียว ส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือนในระยะยาว พร้อมกันนี้ยังพบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งค่าปุ๋ย ค่ายา และค่าแรง ขณะที่รายได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามต้นทุน ทำให้หลายครอบครัวต้องแบกรับภาระมากขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรยังสะท้อนถึง ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ต้นทุนแรงงานสูงและกระบวนการผลิตไม่ต่อเนื่อง
เสียงสะท้อนปัญหาดังกล่าว นายพราหมณ์ มุกดาสนิท ผู้สมัคร ส.ส. จันทบุรี เขต 3 ระบุว่า การแก้ไขปัญหาเกษตรจำเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบ และอาศัยความร่วมมือหลายภาคส่วน โดยเฉพาะการผลักดันด้าน การตลาดและการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตกับตลาด เพื่อให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม และเพิ่มอำนาจต่อรองในระยะยาว
ทั้งนี้ เสียงสะท้อนจากเกษตรกรในพื้นที่อำเภอขลุงและโป่งน้ำร้อน จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงพื้นที่ เพื่อผลักดันแนวทางแก้ไขที่ตรงกับสภาพปัญหาจริงของแต่ละชุมชนต่อไป