DITP ชี้เป้าส่งออกสี ลงทุนบริการติดตั้ง บำรุงระบบทำความเย็นไม่ใช้พลังงานในอินเดีย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยอินเดียเดินหน้าส่งเสริมระบบการทำความเย็นแบบไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ที่มุ่งใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว ชี้เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย ทั้งส่งออกสีเคลือบหลังคาและผิวเคลือบเซรามิกสะท้อนรังสี การให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และการร่วมมือกับบริษัทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ผลิตวัสดุในอินเดียในการทำตลาด
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจาก น.ส.สัญฉวี พัฒนจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ อินเดีย ถึงการเติบโตของระบบการทำความเย็นแบบไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว และโอกาสในการเข้าไปทำตลาด โดยเฉพาะการเข้าไปทำธุรกิจบริการ และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และผู้ผลิตวัสดุในอินเดีย เพื่อสร้างโอกาสในการทำธุรกิจของไทย
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานว่า จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การขยายตัวของเมือง ความหนาแน่นของประชากรในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้น ทำให้อินเดียมีความต้องการเข้าถึงระบบทำความเย็นเพิ่มขึ้น แต่ก็นำมาซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมาก ขณะที่อินเดียยังคงพึ่งพาไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นหลัก ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้ามีผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มขึ้น อินเดียจึงมีนโยบายพัฒนาการทำความเย็นแบบไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว เช่น สีสะท้อนแสงที่ช่วยลดอุณหภูมิหลังคา ระบบระบายอากาศแบบพาสซีฟที่เพิ่มการไหลเวียนของอากาศ เทคโนโลยีระบายความร้อนแบบแผ่รังสีที่สามารถปลดปล่อยความร้อนกลับสู่บรรยากาศ และห้องเก็บผลผลิตแบบไม่ใช้พลังงาน ที่สามารถเก็บรักษาผลไม้และผักสดได้หลายวันโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า
นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังมีนโยบายชัดเจน โดยมีแผนปฏิบัติการทำความเย็นแห่งชาติ กำหนดเป้าหมายลดความต้องการทำความเย็นในทุกภาคส่วน ลดการใช้สารทำความเย็น และลดความต้องการใช้พลังงานเพื่อทำความเย็น และหันมาใช้การทำความเย็นแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทั้งการการปรับปรุงอาคาร การใช้วัสดุเคลือบสะท้อนความร้อน การติดตั้งระบบทำความเย็นแบบพาสซีฟ
ทั้งนี้ จากแนวนโยบายดังกล่าว พบว่า เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยไทยเริ่มมีการผลิตสินค้าในกลุ่มเหล่านี้ เช่น สีเคลือบหลังคาและผิวเคลือบเซรามิกที่ใช้เทคโนโลยีสะท้อนรังสีอินฟราเรดและรังสีแสงอาทิตย์ ที่สามารถลดอุณหภูมิพื้นผิวหลังคาได้ 5–14 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายทั้งในระดับอุตสาหกรรมและสำหรับที่อยู่อาศัย และมีแบรนด์ไทยที่มีศักยภาพ Sunproof และ BegerCool Roof ที่ได้รับการพัฒนาจนสามารถแข่งขันและสร้างชื่อเสียงในระดับภูมิภาค แต่ปริมาณการส่งออกโดยรวมยังคงอยู่ค่อนข้างจำกัด
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยที่สนใจในตลาดเทคโนโลยสีเขียวข้างต้น อาจพิจารณาศึกษความต้องการของตลาดอินเดีย เพื่อให้สามารถพัฒนาการบริการเชิงนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสำรวจตลาดและนำเสนอบริการครบวงจร ตั้งแต่การประเมินพื้นที่ ติดตั้งไปจนถึงการบำรุงรักษา จะช่วยสร้างความแตกต่างและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ประกอบการไทย และการสร้างพันธมิตรกับบริษัทก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ หรือผู้ผลิตวัสดุในอินเดีย จะช่วยให้เข้าถึงตลาดได้รวดเร็วขึ้น เข้าใจข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่มากขึ้น ตลอดจนลดความเสี่ยงทางธุรกิจจากการดำเนินงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ