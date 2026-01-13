CoinGecko ตีแผ่เหรียญคริปโตเกินครึ่งเป็น "Dead Coins" สถิติพังพินาศปี 68

‘CoinGecko’ แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลชั้นนำ เปิดรายงานสุดช็อกตีแผ่ด้านมืดของตลาด พบเหรียญคริปโตฯ ที่จดทะเบียนบน GeckoTerminal เกินครึ่ง หรือกว่า 53.2% เข้าข่าย ‘ตายซาก’ (Dead Coins) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะปี 2568 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป กลายเป็นปีแห่งหายนะที่สร้างสถิติ ‘โครงการล้มเหลว’ สูงที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 11.6 ล้านเหรียญ เซ่นพิษการเก็งกำไรบ้าคลั่งและกระแส ‘Meme Coin Launchpad’ ที่ปั๊มเหรียญง่ายแต่ไร้คุณภาพ ทำลายระบบนิเวศพัง
กลายเป็นสถิติที่น่าตกใจสำหรับบรรดานักเก็งกำไรรายย่อย (แมงเม่า) เมื่อรายงานล่าสุดจาก CoinGecko ได้เปิดเผยตัวเลขความล้มเหลวของโปรเจกต์คริปโทเคอร์เรนซีที่น่าตกตะลึง โดยระบุว่าจากจำนวนเหรียญทั้งหมดที่ติดตามบน GeckoTerminal กว่าครึ่งหนึ่งได้กลายสภาพเป็นสินทรัพย์ไร้ค่า หรือ “เหรียญที่ตายแล้ว” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน
เปิดสถิติปี 2568 ‘ตลาดคริปโตแตกพังราบ’
ข้อมูลระบุว่า ระหว่างปี 2564 ถึง 2568 มีโทเคนหมดมูลค่าไปรวมกว่า 11.6 ล้านเหรียญ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมหาศาลถึง 86.3% ของความล้มเหลวทั้งหมดที่เคยบันทึกมา
จุดพีคของความหายนะอยู่ที่ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 เพียงไตรมาสเดียว มีเหรียญที่ล้มเหลวสูงถึง 7.7 ล้านเหรียญ (คิดเป็น 34.9% ของยอดรวมทั้งหมด) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ “วันล้างโลก” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ที่เกิดการล้างพอร์ต (Liquidation Cascade) ครั้งมโหฬาร มูลค่ากว่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ถูกกวาดเกลี้ยงภายใน 24 ชั่วโมง กลายเป็นเหตุการณ์ Deleveraging ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโทฯ
จำเลยสังคม ‘Launchpad’ โรงงานผลิตขยะ?
รายงานชี้ชัดว่า สาเหตุหลักของการเฟ้อของจำนวนเหรียญขยะ มาจากความง่ายดายในการสร้างโทเคนผ่าน “Meme Coin Launchpads” (เช่นแพลตฟอร์มอย่าง Pump.fun บน Solana) ที่ลดกำแพงการเข้าสู่ตลาดจนเหลือศูนย์ ใครๆ ก็สามารถเสกเหรียญขึ้นมาได้ในไม่กี่นาที
ส่งผลให้จำนวนโปรเจกต์บน GeckoTerminal พุ่งทยานจากเพียง 428,383 โปรเจกต์ในปี 2564 ทะลุสู่ 20.2 ล้านโปรเจกต์ ในปี 2568 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหรียญมีมที่สร้างขึ้นมาแบบ "Low-effort" หรือโทเคนขยะหรือทำมาเพื่อปั่นแปะและทิ้ง (Pump and Dump) โดยไม่มีแผนธุรกิจรองรับ
เทียบปีต่อปีกราฟความตายพุ่งชัน
หากย้อนดูไทม์ไลน์ความล้มเหลว จะเห็นภาพชัดเจนว่าตลาดเริ่มเน่าเฟะอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีหลัง
ปี 2564 มีเหรียญล้มเหลวเพียง 2,584 โปรเจกต์
ปี 2565 - 2566 ตัวเลขขยับขึ้นสู่ระดับหลักแสน (2.1-2.4 แสน)
ปี 2567 เริ่มพุ่งแตะระดับ 1.38 ล้านโปรเจกต์
ปี 2568 กราฟตั้งชันพุ่งทะลุเพดานสู่ระดับ 11.56 ล้านโปรเจกต์!
ทั้งนี้ข้อมูลจาก CoinGecko ครั้งนี้คือ "สัญญาณเตือนภัย" ระดับสีแดงเข้มสำหรับนักลงทุนที่กำลังหลงระเริงกับแสงสีของเหรียญมีมว่าโอกาสที่คุณจะหยิบเจอ "เพชร" ในกองขยะนั้นมีน้อยยิ่งกว่าน้อยเพราะกว่า 50% ของเหรียญในตลาดคือ "ซากศพเดินได้" ที่รอวันมูลค่าเหลือศูนย์