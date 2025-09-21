"อโมริม" เก็บ 3 แต้มกู้ศรัทธา กระตุ้น "แมนฯ ยู" สร้างโมเมนตัม

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเขสเตอร์ ยูไนเต็ด เตือนลูกทีมอย่ามัวหลงระเริง หลังเก็บชัยชนะอันล้ำค่าเหนือ เชลซี ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด วันเสาร์ที่ 20 กันยายน
ยูไนเต็ด ต้อนรับการมาเยือนของ "สิงโตน้ำเงินคราม" หลังหล่นอันดับ 17 ของตาราง และ อโมริม กำลังเผชิญแรงกดดันมหาศาล
เหล่าตำนานสโมสร วิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของ เทรนเนอร์โปรตุกีส ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเกมนี้คือการตอบสนองที่ดีสุด
ประตูของ บรูโน เฟร์นันด์ส กัปตันทีม และ คาเซมิโร มิดฟิลด์ตัวเก๋า การันตี 3 แต้ม ถึงแม้ "เดอะ บลูส์" สู้กลับ ก่อนจบเกมแบบโดนใบแดงฝั่งละ 1 คน
อโมริม วัย 40 ปี ตอบประเด็น "ปิศาจแดง" ตอบโต้เสียงวิจารณ์ต่อตัวเอง "ไม่ใช่แบบนั้น ใครๆ ไม่มีอะไรดีๆ พูดถึงเราและผลการแข่งขันของเรา ผมเข้าใจ"
"ผมไม่มีอะไรต้องพูดเสียงเสียงวิจารณ์ ส่วนมากพวกเขาพูดถูก แต่เราชนะ มันเป็นเรื่องที่ดีของเรา"
อย่างไรก็ตาม อดีตโค้ช สปอร์ติง ลิสบอน เตือนพลพรรค "เรด เดวิลส์" อย่านิ่งนอนใจกับการเปิดซีซันอันย่ำแย่ ก่อนเจอบททดสอบ เยือน เบรนท์ฟอร์ด สัปดาห์หน้า
"ตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องสร้างโมเมนตัม เราสมควรชนะ มันเป็นแค่เกมๆ หนึ่ง และเราต้องมองถึงเกมถัดไป"
"มันสำคัญมากเพราะผมเข้าใจสิ่งแวดล้อมของทีมและโค้ช นี่เป็นเกมที่มีความหมายเหลือเกิน"
"มันคือ แมนฯ ยูไนเต็ด ชนะ 1 เกมเหย้า ก็เท่านั้น มันคือการพยายามสร้างจุดเปลี่ยน อย่าลืมว่าเราเจ็บปวด เมื่อเราไม่ได้อยู่ในช่วงดีสุด เราสามารถแพ้ กริมสบี ทาวน์ และเราสามารถชนะได้ทุกทีม เราต้องระลึกไว้สำหรับเกมสัปดาห์หน้า"
"แน่นอน มันเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับชัยชนะ คุณสามารถสัมผัสบรรยากาศห้องแต่งตัว แต่ลืมความรู้สึก ผมให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกมากกว่า เพราะมันจะทำให้เราตื่นตัวเพื่อชนะอีกครั้ง" อโมริม ทิ้งท้าย