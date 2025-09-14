แรงไม่หยุด กุนซือบอร์นมัธ ยกนิ้วโป้งชื่นชมลูกทีม ทำสถิติ ชนะ 3 นัดติดบอลพรีเมียร์ลีก

ยังต้องไปต่อ กุนซือ“เดอะเชอร์รีส์” สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ อันโดนี อิราโอลา ปลื้มลูกทีม ทำผลงานได้ดี สร้างสถิติ ชนะ 3 นัดรวด เก็บ 9 คะแนน เป็นครั้งแรก ขึ้นมาอยู่อันดับ 4 บอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ และทำสถิติ ชนะรวด 3 นัดติด พร้อมชม นักเตะใหม่ ปรับตัวได้ดี แต่ไม่เหลิงกับชัยชนะ ขอสู้ต่อให้ดีที่สุด
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เข้าสู่เกมนัดที่ 4 “เดอะเชอร์รีส์” สโมสรฟุตบอลบอร์นมัธ ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อสามารถเอาชนะ ไบร์ทตัน 2-1 ขึ้นไปอยู่อันดับ 4 ของตาราง เป็นการคว้าชัยชนะ 3 นัดติดต่อกัน มี 9 คะแนน โดยตั้งแต่เปิดฤดูกาล แพ้ ทีมหงส์แดง ลิเวอร์พูล ในนัดแรก เพียงนัดเดียว
การคว้าชัยชนะ 3 นัดติดต่อกันของบอร์นมัธ ถือได้ว่าเป็นการคว้าชัยชนะในพรีเมียร์ลีก 3 นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 ขณะที่ 9 คะแนนจาก 4 นัดแรกถือเป็นการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ที่ดีที่สุดในลีกสูงสุด
อันโดนี อิราโอลา ผู้จัดการทีมบอร์นมัธชาวสเปน กล่าวว่า “ผมมีความสุขมากกับชัยชนะครั้งนี้ เพราะพวกเราเห็นคุณค่ากับเกมการแข่งขันทุกนัด ยิ่งเป็นเกมที่สามารถคว้าชัยชนะได้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งอย่างมาก เกมนัดนี้มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีสำหรับเรา มันไม่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนท้าย เราลุ้นกับการคว้าชัยชนะนัดนี้ให้ได้"
“การคว้าชัยชนะ 3 นัดติดต่อกัน เป็น การเริ่มต้นฤดูกาลที่แข็งแกร่ง และ เป็นการเริ่มต้นที่ดี ทำให้ทีมของเรามีแต้มเยอะพอสมควร 9 คะแนน ที่ได้จาก 3 นัด ถือว่าเปิดตัวได้ดีในฤดูกาลนี้ ตอนนี้เราก็ยังพอมีช่วงเวลาดีๆ อยู่บ้าง ในอนาคตเราอาจทำผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตามเรายังต้องพัฒนาทีมของเราต่อไป แก้ไขจุดบกพร่อง"
“เกมการแข่งขันในแต่ละนัด ผมอยากจะให้นักเตะทุกคนได้ลงเล่นและทุ่มเทให้กับทีมให้มากขึ้นอย่างเต็มที่ แต่ทุกเกมทำให้เรามีโอกาสทั้งแพ้และชนะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ เราอาจจะเล่นผิดพลาด แต่เราต้องแก้ไขจัดการปัญหาเหล่านี้ เราต้องพยายามปรับทีมของเราให้เล่นได้อย่างดีในเกมแต่ละนัด ถ้าเราไม่ไปโฟกัสกับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ก็อาจส่งผลเสียต่อทีมของเราก็ได้ เราต้องถ่อมตัว ไม่หลงระเริงกับชัยชนะเหล่านี้"
“การทำประตูของอเล็กซ์ สก็อตต์ ในเกมนัดนี้ ผมยอมรับว่า อเล็กซ์ เป็นนักเตะที่มีการเล่นเท้าขวาที่ดีมากๆ ประตูที่ยิงได้เป็นการจบสกอร์ที่สวยงาม ผมดีใจกับอเล็กซ์ กับการทำประตูนัดนี้ ให้กับทีมของเรา ในการเปิดเกมนัดนี้ ทำให้เราปูทางมาสู่ชัยชนะได้สำเร็จ"
“ขณะที่ นักเตะอีก 2 คน คือ เวลจ์โก มิโลซาฟล์เยวิช ชาวเซอร์เบีย และอเล็กซ์ ฆิเมเนซ ชาวสเปน ที่เข้ามาเสริมทัพให้กับทีมของเรา และประเดิมสนามให้กับทีมของเราเป็นนัดแรก พวกเขาทุกๆ คน ก็สามารถทำผลงานได้ดีมาก ต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องยากของทั้ง 2 คน ที่ลงเล่นเกมนัดแรก ยิ่งเจอกับทีมอย่างไบรท์ตัน ด้วย แต่ผู้เล่นใหม่ของเราทั้งคู่สามารถปรับตัวและทำได้ดีมากๆ"
“สำหรับ เวลจ์โก มิโลซาฟล์เยวิช ลงเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ค เราหวังที่จะให้เค้ามาข่วยเสริมเกมรับในแดนหลังให้กับทีมของเรา ตำแหน่งของเวลจ์โก มันเป็นตำแหน่งที่เล่นยากลำบาก ไม่ใช่งานง่ายๆ เพราะเราชอบสิ่งที่เราเห็น แต่เขาเพิ่งเล่นกับเราได้แค่ 3 วัน เขามีจังหวะที่ดีและฟอร์มการเล่นที่ดี ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสำหรับเขา"
“นอกจากนี้ ผู้เล่นอีกคนที่ต้องพูดถึง คือ อองตวน เซเมนโย ทำผลงานได้ดี สำหรับเกมนัดนี้ สามารถยิงประตูในเกมพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลนี้ ได้เป็นครั้งแรก อีกด้วย และเป็นประตูชัยของทีมของเรา ที่ผ่านมา อองตวน เป็นผู้เล่นที่ช่วยเหลือทีมได้ดีมากๆ ต้องยอมรับว่าเป็นนักเตะที่มีส่วนช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูให้กับทีมของเรามาโดยตลอด"
ในนัดต่อไป ในวันที่ 21 กันยายน ทีมบอร์นมัธ จะเจอกับ นิวคาสเซิ่ล