เทรดเดอร์สายคริปโตสุดเฮง! ลงทุน $3,000 ฟันกำไรพุ่งแตะ $2 ล้าน หลังโพสต์ของ CZ ปลุกกระแสเหรียญมีม “4” พุ่งไม่หยุด

ปรากฏการณ์ “4 Memecoin” สะเทือนตลาด! เทรดเดอร์มือไวคว้าโอกาสทองหลังโพสต์ของ CZ จุดประกายกระแสไวรัล ส่งเหรียญพุ่งแรงกว่า 650 เท่าในไม่กี่ชั่วโมง ขณะที่กลุ่ม Smart Money แห่ตามลงทุน คาดเป็นอีกหนึ่งบทเรียนแห่งยุค Memecoin Mania
นักเทรดคริปโตผู้โชคดีรายหนึ่งสร้างตำนานใหม่ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล หลังเปลี่ยนเงินลงทุนเพียง $3,000 (ราว 1.1 แสนบาท) ให้กลายเป็นกำไรทะลุ $2 ล้าน (ราว 74 ล้านบาท) ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง หลังจาก ฉางเผิง “CZ” เจ้า ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหรียญมีม “4” บนแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์เดิม)
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Lookonchain เผยว่า เทรดเดอร์เจ้าของกระเป๋า “0x872” คือหนึ่งในผู้เข้าซื้อเหรียญ “4” ($4) รายแรก ๆ หลังเหรียญดังกล่าวถูกสร้างขึ้นไม่นาน โดยมูลค่าเงินลงทุนในรูป BNB ที่เริ่มต้นเพียง $3,000 เพิ่มขึ้นมากกว่า 650 เท่า จนแตะระดับ $2 ล้านในเวลาอันสั้น
แม้จะได้กำไรระดับมหาศาล แต่เทรดเดอร์รายนี้ยังขายเหรียญออกเพียงบางส่วนเท่านั้น โดยยังถือครองมูลค่ากว่า $1.88 ล้าน ในพอร์ตอยู่ในขณะนี้
เหรียญ “4” กำเนิดจากเหตุแฮก กลายเป็นไวรัลระดับโลก
เหรียญ “4” ถือกำเนิดขึ้นหลังเหตุการณ์ Phishing Attack บน BNB Chain ซึ่งแฮกเกอร์ทำกำไรไปได้เพียง $4,000 ก่อนที่ชุมชนผู้ใช้จะพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นมีมล้อเลียน ด้วยการสร้างเหรียญ “4” ขึ้นมาในเชิงขบขัน ทว่าไม่นานหลังจากนั้น เหรียญนี้กลับกลายเป็นกระแสหลักที่นักลงทุนแห่เก็งกำไรอย่างบ้าคลั่ง
รายงานจาก CoinStats ระบุว่า พอร์ตของเทรดเดอร์รายดังกล่าวมีกำไรที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized Profit) มากกว่า $1.8 ล้าน ในช่วงสัปดาห์เดียว โดยกว่า 98% ของสินทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตคือเหรียญ “4” สะท้อนความเชื่อมั่น (หรือความกล้า) ในการถือสินทรัพย์เก็งกำไรระดับสูงสุด
“Smart Money” แห่ซื้อตาม เหรียญ “4” ขึ้นแท่นโทเคนยอดนิยมใน BNB Chain
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชนอัจฉริยะ Nansen เผยว่า เหรียญ “4” กลายเป็นหนึ่งในโทเคนที่กลุ่มนักเทรด “Smart Money” ซื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการเข้าซื้อรวมกว่า $100,000 บนเครือข่าย BNB Chain
ความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนว่า แม้เหรียญมีมจะขาด “มูลค่าพื้นฐาน” (Intrinsic Utility) แต่กลับสามารถสร้างโอกาสทำกำไรระดับมหาศาลได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งไม่ต่างจากกรณีเหรียญมีมชื่อดังอย่าง Pepe ที่เคยเปลี่ยนเงิน $2,000 ให้กลายเป็นกำไร $43 ล้านในปีที่ผ่านมา แม้ภายหลังราคาจะร่วงลงกว่า 74% จากจุดสูงสุดก็ตาม
นอกจากนี้ ยังมีนักลงทุนรายหนึ่งที่เคยสร้างกำไร $52 ล้านจากเงินเพียง $27 ในเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งตอกย้ำความผันผวนและความไม่แน่นอนของตลาดเหรียญมีมอย่างชัดเจน
โพสต์ของ CZ จุดกระแสไวรัล ดันราคา “4” ทะยานพรวด
กระแสความสนใจต่อเหรียญ “4” พุ่งทะยานทันที หลังจาก CZ โพสต์ข้อความบน X ถึงเหตุการณ์แฮก BNB Chain ว่า “น่าสนใจ...หลังแฮกเกอร์ขายเหรียญทั้งหมดได้กำไรเพียง $4,000 ชุมชนกลับเข้ามาซื้อเหรียญมีมนี้ต่อ เพื่อเย้ยแฮกเกอร์เสียเอง” โพสต์ดังกล่าวถูกส่งต่อไปยังผู้ติดตามกว่า 8.9 ล้านคน ของเขาในเวลาไม่กี่นาที
ข้อมูลจาก Bubblemaps ระบุว่า มีกระเป๋าไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งรายเข้าซื้อเหรียญ “4” เพียงไม่กี่นาทีก่อนโพสต์ของ CZ และมูลค่าพอร์ตของกระเป๋านั้นเพิ่มขึ้นกว่า $1.5 ล้าน ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังโพสต์เผยแพร่
จากมุกล้อแฮกเกอร์ สู่บทเรียนความบ้าคลั่งในตลาดคริปโต
โพสต์ของ CZ เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากบัญชีทางการของ BNB Chain ถูกแฮกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยแฮกเกอร์ใช้โอกาสนั้นโพสต์ลิงก์ฟิชชิ่งและโปรโมตเหรียญมีม “4” ให้ผู้ติดตามกว่า 4 ล้านบัญชีบนแพลตฟอร์ม
กรณีนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความเร็วของกระแสในโลกคริปโตฯ แต่ยังตอกย้ำ “พลังแห่งไวรัล” ที่สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์แฮกให้กลายเป็นมหกรรมทำกำไรของนักเก็งกำไรทั่วโลก ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนของยุคที่ “มีม” สามารถขับเคลื่อนมูลค่าตลาดได้รวดเร็วไม่แพ้ข่าวเศรษฐกิจระดับโลก