ทีทีบีตั้งเป้ารายได้ค่าฟีโต8-9%-เดินหน้าโปรแกรม privilege ขยายฐานรายย่อย

นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทหารไทยธนชาต(ทีทีบี) เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้ารายได้ค่าธรรมเนียมในปีนี้เติบโตราว 8-9% โดยกลุ่มที่สร้างรายได้หลักน่าจะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ทั้งจากกลุ่ม Wealth ซึ่งตั้งเป้าหมายจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น 5-6 พันราย ที่เน้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ,ธุรกิจกองทุนที่น่าจะยังได้รับผลดีจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน ธนาคารก็จะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย ซึ่งก็จะใช้ความร่วมมือจากบริษัทในเครือ
รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจประกันภัยที่เริ่มเห็นแนวโน้มกลับมาในช่วงปลายปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม และปัญหาความไม่สงบชายแดน ขณะที่ธุรกิจประกันชีวิต ก็จะเห็นในส่วนของประกันสุขภาพ และการจัดการการส่งต่อมีทิศทางเติบโตได้ดี และรายได้ธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งในปีที่ผ่านมายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของทีทีบีเติบโตสูงกว่าตลาด
นอกจากนี้ ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดตัว Loyalty Program 'ttb privilege ความสุข ที่คุณทัชได้'ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านั้น ถือว่ามีผลตอบรับที่ดี โดยธนาคารสามารถสร้างชีวิตทางการเงินให้ลูกค้าดีขึ้นผ่านสิทธิพิเศษต่าง ๆ ของ ttb privilege มูลค่ารวมกว่า 65 ล้านบาท และมีลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษจากสถานะ ttb privilege ไปแล้วกว่า 100,000 ราย อาทิ มอบรางวัลให้ลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินชำระสินเชื่อตรงเวลาไปแล้วกว่า 50,000 ราย ,ช่วยลูกค้าประหยัดค่าธรรมเนียมบริการต่อภาษีรถยนต์มูลค่ารวม 1.5 ล้านบาท พร้อมมอบประกันฟรีให้ลูกค้าไปแล้วกว่า 3,300 กรมธรรม์ และยังมีลูกค้าใช้คะแนน WOW มาแลกรางวัลที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย อาทิ ใช้จ่ายสินเชื่อทีทีบี ค่าน้ำค่าไฟ เติมเงิน Easy Pass หรือแลกของรางวัลไปแล้วกว่า 30 ล้านคะแนน
"Loyalty Program 'ttb privilege อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารโดยตรง แต่โปรแกรมดังกล่าวก็จะช่วยให้ลูกค้ารู้จักและหันมาใช้ผลิตภัณฑ์-บริการของธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวไม่ได้จำกัดแค่ลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ลูกค้า Wealth หรือลูกค้าบัตรเครดิต แต่รวมถึงลูกค้าผู้ถือครองสินทรัพย์ระดับกลางขึ้นไป ลูกค้า สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถที่มีวินัยทางการเงินชำระสินเชื่อตรงเวลา ลูกค้าที่รับบัญชีเงินเดือนผ่านทีทีบี หรือลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์กับทีทีบี หรือทำธุรกรรมอื่น ๆ ผ่านแอป ttb touch โดยธนาคารได้เริ่มทยอยส่งมอบโปรแกรมนี้ให้ลูกค้าตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่ผ่านมา ซึ่งสิทธิพิเศษที่ทีทีบีมอบให้นั้นไม่ได้เป็นแค่การแจกของรางวัลไลฟ์สไตล์ทั่ว ๆ ไป แต่ต้องช่วยให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้จริง"
ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ตัวเลขการแลกของรางวัลแต่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีกับทีทีบีดีขึ้นด้วย อาทิ ลูกค้าเข้ามาใช้งานแอป ttb touch เพิ่มขึ้นกว่า 800,000 ครั้ง / เดือน (เปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่มลูกค้าที่กดแลกรับของรางวัลผ่าน ttb privilege ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2568 โดยดูค่าเฉลี่ยค่าการใช้งาน 3 เดือนก่อนและหลังแลกรับรางวัล)
,ลูกค้าที่ถือผลิตภัณฑ์เพิ่มกว่า 400,000 ราย ส่งผลให้มียอดรวมสินทรัพย์กับธนาคารเพิ่มขึ้น 94,000 ล้านบาท โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 10% และได้ฐานลูกค้า Wealth ใหม่ ๆ ที่สมัครบัตรเครดิต ttb reserve เพิ่มขึ้นถึง 4,000 ใบ
นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย ประธานกลุ่ม กลยุทธ์และธุรกิจการขายลูกค้าบุคคล ทีทีบี กล่าวว่า สำหรับ ttb privilege ในปี 2569 มีถึง 6 ระดับสถานะ ได้แก่ Basic, Bronze, Silver, Gold, Platinum และ Diamond มีเป้าหมายให้ลูกค้ามีภารกิจที่ต้องทำ 5 ภารกิจ ” ที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละคน รวมถึงให้รางวัลกับลูกค้าที่มีวินัยทางการเงิน มอบสิทธิพิเศษที่มากกว่าให้กับลูกค้าที่อยู่กับทีทีบีมานาน และมอบรางวัลในการช่วยลดภาระและต่อยอดความมั่งคั่ง เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง