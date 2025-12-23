ทีทีบีเผยยอดลุยแก้หนี้กว่า8หมื่นราย-วงเงิน4หมื่นล้าน

ธนาคารทหารไทยธนชาต (ทีทีบี)หรือทีเอ็มบีธนชาตเผยความคืบหน้าโครงการคุณสู้ เราช่วย และโครงการผ่อนดี…มีรางวัลในปีนี้ มียอดช่วยเหลือลูกหนี้กว่า 81,000 บัญชี เป็นส่วนของหนี้รถ 57,000 บัญชี หนี้บ้าน 14,000 บัญชี และโครงการผ่านดีมีรางวัล 10,000 บัญชี คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 40,000 ล้านบาท ตอกย้ำผลลัพธ์ “ปีแห่งการช่วยลูกหนี้” เพื่อให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง พร้อมเดินหน้ายกระดับบทบาทธนาคารจาก'ผู้ให้สินเชื่อ'สู่'พันธมิตรทางการเงิน'ที่อยู่เคียงข้างคนไทยในการแก้ปัญหาหนี้ ให้ความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างวินัย และออกแบบชีวิตทางการเงินอย่างยั่งยืน
นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพ หนี้ครัวเรือน และความไม่แน่นอนของรายได้ ทีทีบีมีแนวทางการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ลูกหนี้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ลูกหนี้ผ่อนดีมีวินัย ไปจนถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินระยะยาวผ่านการให้ความรู้ทางการเงินและบริการโค้ชปลดหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมองว่าการแก้หนี้ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ทำให้'รอดวันนี้' เพื่อลดภาระในระยะสั้น แต่ต้องทำให้ลูกค้ามีความรู้ที่ถูกต้อง สามารถกลับมามีชีวิตทางการเงินที่แข็งแรงได้อีกครั้ง ธนาคารจึงเลือกทำหน้าที่ในฐานะ “พันธมิตรทางการเงิน” ที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงจังหวะของชีวิต
ทั้งนี้ กลยุทธ์สำคัญของแนวคิด The MEANINGFUL Change ที่ทีทีบีใช้ในการช่วยเหลือลูกหนี้คือการผลักดันโครงการคุณสู้ เราช่วย โดยเน้นทำการสื่อสารเชิงรุกให้ลูกค้าที่เผชิญกับภาระหนี้อย่างหนัก แต่ยังอยากจะลุกขึ้นมาสู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด เพื่อช่วยให้พวกเขาปลดหนี้ได้ไวขึ้น และแก้ปัญหาหนี้สะสมเรื้อรังอย่างยั่งยืน โดยตลอดปี 2568 ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมีลูกค้าสินเชื่อบ้านและรถลงทะเบียนกว่า 71,000 บัญชี จากลูกหนี้ที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ 267,000 บัญชี หรือคิดเป็น 27% ถือเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด ด้วยวงเงินรวมกว่า 37,000 ล้านบาท ครอบคลุม 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินเชื่อรถยนต์ 57,000 บัญชี วงเงิน 17,000 ล้านบาท สินเชื่อที่อยู่อาศัย 14,000 บัญชี วงเงิน 20,000 ล้านบาท สามารถช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ลูกค้าได้ถึง 800 ล้านบาท ถือเป็นการช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาบ้านและรถไว้เพื่อการดำรงชีพ นับเป็นการแก้หนี้เชิงโครงสร้างได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทีทีบียังเดินหน้าช่วยเหลือและส่งเสริมพฤติกรรมดีให้กับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนดี ซึ่งเป็นลูกค้าอีกกลุ่มที่สำคัญและยังไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการผ่อนดี…มีรางวัล ถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการธนาคารภายใต้มาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม หรือ Responsible Lending ที่ครอบคลุมทั้งลูกค้าที่มีบ้าน รถ และสินเชื่อส่วนบุคคล โดยตลอดปี 2568 มีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 บัญชี ครอบคลุมสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคล คิดเป็นวงเงินรวมกว่า 3,000 ล้านบาท ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านโดยรวมของธนาคารเติบโตมากถึง 69% จากปีก่อน จากความสำเร็จของโปรแกรมนี้ ธนาคารสามารถช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยแก่ลูกค้าที่มีประวัติผ่อนชำระดีไปแล้วกว่า 217 ล้านบาทตลอดสัญญา
ส่วนโครงการสร้าง'ภูมิคุ้มกันทางการเงิน'ควบคู่ไปกับการแก้หนี้ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีลูกค้าเข้ารับการตรวจสุขภาพทางการเงินออนไลน์ (ttb financial health check) แล้วราว 102,000 คน โดยพบว่าลูกค้าเกือบครึ่ง (48%) มีความเสี่ยงด้านการเงิน และมีผู้สนใจเข้าเรียนคอร์สการเงินออนไลน์แล้วมากกว่า 10,000 คน ขณะที่โครงการโค้ชปลดหนี้ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี ปัจจุบันมีโค้ชกว่า 110 คน และให้คำปรึกษาพนักงานเงินเดือนแล้วมากเกือบ 400 เคส พร้อมเริ่มขยายผลไปยังบริษัทพันธมิตร เพื่อป้องกันและแก้หนี้เชิงรุกให้กับมนุษย์เงินเดือนอย่างเป็นระบบ
นายฐากร กล่าวอีกว่า 'The MEANINGFUL Change' เป็นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายให้กับคนไทยในระยะยาว ซึ่งเชื่อว่าหากทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง เศรษฐกิจไทยก็จะเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนไปพร้อมกัน ทีทีบีจะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่พันธมิตรทางการเงินของคนไทยอย่างต่อเนื่องและยึดมั่นในเป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย