ททท.จัดงาน Amazing Mae Wang Culture Fest “สายลม และ แสงดาว @แม่วาง เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยว

พลตำรวจเอก ประจวบ วงษ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Amazing Mae Wang Culture Fest “สายลม และ แสงดาว @แม่วาง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่วาง จัดงาน Amazing Mae Wang Culture Fest “สายลม และ แสงดาว @แม่วาง” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกีฬา ณ สนามหน้าเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
พลตำรวจเอก ประจวบ วงษ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา พร้อมด้วย นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน Amazing Mae Wang Culture Fest “สายลม และ แสงดาว @แม่วาง”
โดยมีนายธัญญะ ปิยะพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรีตำบลแม่วาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้เกิดกระแสความต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอแม่วาง มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานเพิ่ม และมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประสบการณ์การแข่งขันให้นักมวยไทยระดับอำเภอได้ร่วมกันสืบสานศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยจนกระทั่งต่อยอดสู่ระดับนักมวยอาชีพ ได้ในอนาคต
ทางด้าน พลตำรวจเอก ประจวบ วงษ์สุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กล่าวขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่อำเภอแม่วาง ได้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม Amazing Mae Wang Culture Fest “สายลม และ แสงดาว @แม่วาง” ในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และวัฒนธรรม ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวบ้าน และชุมชนต่างๆในอำเภอแม่วาง ได้มีโอกาสแสดงความสามารถเพื่อเผยแพร่ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ,ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง ,วัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวแม่วางอันเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนศิลปะการต่อสู้กีฬามวยไทย ให้ได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีแม่วาง คุณภาพระดับโอท็อป ตลอดจนอาหาร และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ จากชาวบ้านอำเภอแม่วาง ร้านค้าผู้ประกอบการธุรกิจแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนในอำเภอแม่วาง การแข่งขันตีกลองสะบัดชัย และการแสดงรำวงย้อนยุคจากกลุ่มแม่บ้านชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่วาง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันชกมวยรายการ ศึกยอดมวยหญิงนักสู้แห่งสยาม “Female Fight in Siam” จำนวน 16 คู่ อีกด้วย โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความ คึกคัก สนุกสนาน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวจากการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตชาวแม่วาง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เป็นอย่างดี