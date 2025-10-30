พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รวมพลังบุคลากร สานต่อกลยุทธ์“ความยั่งยืน” สู่ “การลงมือทำ”

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย รวมพลังบุคลากรในงาน “Prudential Thailand’s Townhall Meeting & Sustainability Day” เดินหน้ากลยุทธ์ “ความยั่งยืน” สู่การปฏิบัติจริง สานต่อภารกิจของการเป็น “ผู้ให้” เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน เดินหน้าโครงการ “Give the Future – การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” เป็นปีที่ 3 ส่งต่อความคุ้มครอง ความอุ่นใจ ให้แก่กลุ่มคนเปราะบางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กทม.และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐ รวมกว่า 80,000 คน ในปีนี้
นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดเผยว่า“จากปีแรกที่ พรูเด็นเชียลฯ เริ่มต้นโครงการ Give The Future เพื่อมอบความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแก่กลุ่มลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ปีนี้เราได้ขยายการ “ให้” ไปสู่กลุ่มลูกจ้างของโรงพยาบาลรัฐ รวมแล้วกว่า 80,000 คน รวมทุนประกันกว่า 8,000,000,000 บาท ซึ่งครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี สิ่งที่เราทำ ไม่ใช่แค่การมอบกรมธรรม์ แต่คือ การมอบความอุ่นใจที่เปรียบเสมือนหลักประกันให้กับคนที่อาจไม่มีโอกาสเข้าถึงความคุ้มครองเหล่านี้ คือการยืนยันว่า คุณมีคุณค่า และ คุณไม่ถูกมองข้าม วันนี้เราอยากให้พนักงานของเรา รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆที่มีส่วนผลักดันให้โครงการนี้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีความภาคภูมิใจในการส่งต่อการให้ และร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อยืนยันในความมุ่งมั่นของพรูเด็นเชียลฯ ที่พร้อมจะขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ในพิธีมอบกรมธรรม์ฯนี้ นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบกรมธรรม์ฯ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศรีธัญญา, วชิรพยาบาล และ โรงพยาบาล สามพราน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจาก พรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน และพันธมิตรแบงก์แอสชัวรันส์ของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต, ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น 6 สยามพารากอน เขตปทุมวัน
ภายในงานยังมีการเปิดเวทีเสวนา นำโดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในหัวข้อ "“Give the Future การให้ที่ยั่งยืน คือการให้ที่ส่งต่อได้" โดยมี นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร, ศ.คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของกลุ่มคนเปราะบางไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างกทม.หรือลูกจ้างโรงพยาบาลรัฐ ตลอดจนโอกาสที่กลุ่มคนเปราะบางเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงประกันได้อย่างเท่าเทียมและมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง
นอกจากนี้ พรูเด็นเชียลฯ ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “The Unseen Expert, Unwavering Love: เราต่างเป็นผู้เชี่ยวชาญชีวิตของใครบางคนเสมอ” เพื่อสะท้อนบทความของ “ผู้เชี่ยวชาญ” ที่อาจจะไม่เคยถูกพูดถึง เช่น พนักงานกวาดถนน เจ้าหน้าที่ระบายน้ำ และบุคลากรโรงพยาบาลรัฐ พวกเขาคือหัวใจสำคัญของเมืองที่ทำให้ทุกวันดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้ภายนอก เราจะเห็นพวกเขาแข็งแกร่ง ทำงานอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยในทุกสภาวะ แต่แท้จริงแล้ว พวกเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเจ็บปวด มีความห่วงใย และมีครอบครัวที่รออยู่ข้างหลังเช่นกัน
งานนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพรูเด็นเชียลฯ ในปีนี้ ด้วยการ เหมาทั้งโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ พร้อมฉาย Key Visuals ของแคมเปญทั่วบริเวณศูนย์การค้า เพื่อแสดงพลังของพรูเด็นเชียลฯ และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยมีการจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับความยั่งยืน บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ และมีพาร์ตเนอร์ด้านความยั่งยืนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง อาทิ Junior Achievement Thailand, Plan international Thailand, Scholars of Sustenance Foundation (SOS) และ เทใจดอทคอม เป็นต้นเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายมิติของความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น ความรอบรู้ทางการเงิน สิ่งแวดล้อม การให้ความช่วยเหลือสังคม ความปลอดภัยในสถานศึกษา ไปจนถึงกิจกรรม “Run for Change” ซึ่งเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลที่จัดโดย ทีเอ็มบีธนชาต (ttb) ร่วมกับ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยมีการเปิดบูธรับสมัครนักวิ่งภายในงานอีกด้วย
สุดท้ายนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวัฒนธรรมในองค์กร ที่มุ่งเป้าไปยังการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการแจกแก้วน้ำรักษ์โลกให้พนักงานพรูเด็นเชียลทั้งองค์กร พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Change the Cup... Change the World with Our Prudential Tumbler (เปลี่ยนแก้ว...เปลี่ยนโลก)” ที่ชวนให้พนักงานลดการใช้แก้วพลาสติก และเปลี่ยนมาใช้แก้วรักษ์โลกนี้ในการซื้อเครื่องดื่ม ณ ร้านเครื่องดื่มบริเวณใกล้ออฟฟิศ เพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยเพียงแค่เริ่มจากที่ทำงาน
ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การให้ที่ยั่งยืน คือ การให้ที่ส่งต่อได้” พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ยังคงเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไทยในหลากหลายมิติ ทั้งความมั่งคงทางการเงิน สุขภาพ ความคุ้มครองชีวิต ตลอดจนการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมให้แก่คนในรุ่นต่อไป