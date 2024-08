บัตรเดบิตวีซ่า ttb all free และวีซ่า ร่วมฉลองความสำเร็จ “วิว กุลวุฒิ” ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิก 2024 เปิดตัวแคมเปญ Dare to Change

บัตรเดบิตวีซ่า ttb all free และวีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ร่วมฉลองชัย “วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์” ฮีโร่เหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยว โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Dare to Change” ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้กล้าที่จะเปลี่ยน โดยจัดกิจกรรมแบดมินตันบูทแคมป์ ให้กับกลุ่มเยาวชนอายุ 13 -18 ปี โดยมีวิวและทีมโค้ชร่วมฝึกสอน ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด สถานที่สร้างนักกีฬาระดับโลกนายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ทีทีบี และวีซ่า ร่วมแสดงความยินดีกับ “วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์” กับความสำเร็จในการคว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยว โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ซึ่งเปรียบเสมือนต้นแบบของแคมเปญ “Dare to Change โอกาสเป็นของคนกล้าที่จะเปลี่ยน” โอกาสนี้ทีทีบี จึงขอมอบบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free ลายพิเศษรูป “วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์” พร้อมมอบทุนประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ มูลค่า 3,000,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุน 150,000 บาท ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษจากบัญชี ttb all free ที่มอบให้เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จจากการคว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยว โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024“วิว กุลวุฒิ” เปรียบเสมือนต้นแบบและสปิริต ของแคมเปญ “Dare to Change โอกาสเป็นของคนกล้าที่จะเปลี่ยน” และสอดคล้องกับแนวคิด Make REAL Change ของทีทีบี ที่จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง ตอกย้ำความร่วมมือกับวีซ่าที่ช่วยให้ลูกค้าผู้ถือบัตร กล้าที่จะเปลี่ยนจากการใช้เงินสดไปสู่การชำระเงินดิจิทัล ด้วยบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย และเพื่อเป็นการสานต่อแนวคิด “Dare to Change” ทีทีบี และวีซ่า จึงได้จัดกิจกรรมแบดมินตันบูทแคมป์ ให้กับกลุ่มเยาวชนอายุ 13 -18 ปี ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด โดยมีวิวพร้อมทีมโค้ชเป็นผู้ร่วมฝึกสอน เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาสัมผัสประสบการณ์กับสถานที่ที่สร้างนักกีฬาระดับโลก ฝึกความมีวินัย ความอดทน สั่งสมประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ คู่ขนานไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กล้าที่จะเปลี่ยน ก้าวข้ามขีดจำกัด เอาชนะอุปสรรค เพื่อเข้าใกล้ฝั่งฝันยิ่งขึ้นนายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีการชำระเงินอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมานานกว่า 30 ปี และสำหรับพาราลิมปิกเกมส์ มากกว่า 20 ปี วีซ่ามุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับนักกีฬาที่ต้องการสานฝันให้เป็นจริง พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับธุรกิจน้อยใหญ่ และเข้าถึงแฟนกีฬาทั่วโลก หนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราคือ “ทีมวีซ่า” ที่ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬามากกว่า 600 คน ผ่านความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งทรัพยากร ตลอดจนคำแนะนำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือในชีวิตจริง นักกีฬาแต่ละคนที่คัดเลือกเข้ามาร่วม “ทีมวีซ่า” นั้น ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ความสำเร็จด้านกีฬา แต่ยังดูถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชน สอดคล้องกับค่านิยมของเรา ด้านความเท่าเทียม การเข้าถึง และการยอมรับในความหลากหลาย และด้วยแนวคิดนี้เอง วีซ่าภูมิใจที่ได้ต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานกับสโมสรบ้านทองหยอด และนักกีฬา “ทีมวีซ่า” หนึ่งเดียวจากไทยในปีนี้อย่าง "วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์” และร่วมมือกับ ทีทีบี เพื่อแบ่งปันเรื่องราว แรงบันดาลใจ เส้นทางการต่อสู้ และพรสวรรค์ ให้กับบรรดาลูกค้าของเราและแฟนกีฬาในประเทศไทยได้สัมผัสสำหรับกิจกรรมแบดมินตันบูทแคมป์ จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2567 ณ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด โดยเปิดให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 13-18 ปี เข้าร่วม รวมทั้งหมด 70 คน แบ่งเป็นเยาวชนจากมูลนิธิทีทีบี โครงการ ไฟ-ฟ้า จำนวน 30 คน ซึ่งทีทีบีสนับสนุนให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เพื่อจุดประกายให้เกิดมุมมองใหม่ในชีวิตของตนเอง พร้อมไปพัฒนาชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และให้สิทธิ์ผู้ปกครองที่มีบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free Olympic Games Paris 2024 ส่งบุตรหลานเข้าร่วมแคมป์ได้ รวม 40 คน โดยให้สิทธิ์ 1 บัตรต่อ 1 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch เข้าเมนู “สิทธิประโยชน์ของฉัน” (My Benefit) และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทาง facebook/ttb โดยนับจาก 40 ลำดับท่านแรกที่มีการลงทะเบียนเข้ามา ส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free Olympic Games Paris 2024 ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมแบดมินตันบูทแคมป์ได้ เพียงรีบสมัครบัตรก่อนวันลงทะเบียน 1 ตุลาคมนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ttbbank.com/allfreebadmintoncampบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free บัตรเดียวที่ให้ทำธุรกรรมฟรีรอบด้าน ฟรีค่าธรรมเนียม กด โอน จ่าย เติม ฟรี FX Rate 2.5% เมื่อใช้จ่ายในต่างประเทศ ให้เงินคืน 1% ทุกครั้งที่ใช้จ่ายออนไลน์ ให้โค้ดออนไลน์มากกว่า 2,000 บาททุกเดือน ส่วนลดสูงสุด 20% ตลอดปี จากร้านอาหารชั้นนำมากกว่า 600 ร้าน ปลดล็อกทุกค่าธรรมเนียม และสิทธิพิเศษเหนือระดับจากพันธมิตรชั้นนำเทียบเท่าบัตรเครดิต สำหรับบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free Olympic Games Paris 2024 นอกจากความฟรีรอบด้านแล้ว ยังเป็นบัตรเดบิตใบแรกและใบเดียวที่ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีอีกด้วย สามารถสมัครได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง ทางแอป ttb touch หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ttbbank.com