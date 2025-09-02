รางวัล Astar Award ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลที่กรุงเทพฯ มอบรางวัลหลากหลายประเภทเพื่อเชิดชูผลงานเด่นจากวงการภาพยนตร์โลก

พิธีมอบรางวัล Astar Award ครั้งแรกได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ The Peninsula Lawn ในกรุงเทพฯ พิธีการในครั้งนี้มีธีมหลักว่า "ความหลากหลายที่หลอมรวม สืบสานวัฒนธรรม และนวัตกรรมเพื่ออนาคต" โดยได้กำหนดรางวัลออกเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ หมวดการแสดง หมวดวัฒนธรรม หมวดวิชาการ หมวดความหลากหลายและอนาคต และหมวดเกียรติยศพิเศษ รวมทั้งหมด 29 รางวัล ในงานพิธีมีผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานมากมาย ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม บุคคลในวงการภาพยนตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการจำนวนมากได้รับรางวัลจากการแสดงความสามารถอันยอดเยี่ยมและผลงานทางวิชาการ ซึ่งเป็นการเติมพลังใหม่ให้แก่แวดวงภาพยนตร์และการวิจัยวิชาการด้านภาพยนตร์
พิธีมอบรางวัล Astar Award ก่อตั้งโดย International Film and Science Academy (IIFSA) มุ่งเน้นแนวทางวิชาการในเรื่อง "การผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ" IIFSA ก่อตั้งขึ้นในปี 2024 มี headquarters อยู่ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรวิชาการไม่แสวงหาผลกำไร สมาชิกของ Academy ได้แก่ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น New York University, University of California, Los Angeles, University of Southern California, University of Chicago, University of Leicester, Beijing Film Academy ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการของการวิจัยการศึกษาและการปฏิบัติด้านภาพยนตร์
คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยศาสตราจารย์จากสถาบันภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและตัวแทนจากวงการ ครอบคลุมหลายสาขา เช่น ทฤษฎีภาพยนตร์ เทคโนโลยีภาพยนตร์ การศึกษา และการสร้าง เพื่อรับรองความเชี่ยวชาญและความยุติธรรมในการคัดเลือก ประธานคณะกรรมการคัดเลือกคือ Karl Bardosh ศาสตราจารย์จาก Tisch School of the Arts, New York University และผู้ได้รับรางวัล Tony Award สมาชิกได้แก่ Demetri Terzopoulos ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก University of California, Los Angeles และผู้ได้รับรางวัล Academy Award for Technical Achievement, Ian Conrich ศาสตราจารย์จาก Stockholm University, Tan Jing ศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียง และ Anton Juan ศาสตราจารย์ด้านภาพยนตร์จาก University of Notre Dame และผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Chevalier des Arts et des Lettres ของฝรั่งเศส
ในจำนวนนี้ รางวัลหมวดวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นของพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ โดยกำหนด 4 รางวัล เพื่อผลงานที่เป็นตัวแทนในด้านการวัฒนธรรม การสืบสานวัฒนธรรม และการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ผลงานเหล่านี้แสดงถึงความของวัฒนธรรมแต่ละประเทศผ่านวิธีการเล่าเรื่องที่หลากหลาย ส่งเสริมความเข้าใจและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สะท้อนถึงความหมายอันลึกซึ้งของภาพยนตร์ในมิติทางวัฒนธรรม
รางวัลหมวดวิชาการและหมวดเกียรติยศพิเศษมุ่งเน้นที่ "พลังเบื้องหลัง" และ "ผู้มีคุณูปการตลอดชีวิต" รางวัลหมวดวิชาการผลงานและบุคคลที่ได้อันโดดเด่นในด้านทฤษฎีภาพยนตร์ การวิจัยเทคโนโลยี และการการศึกษา ส่วนรางวัลหมวดเกียรติยศพิเศษมอบให้กับตัวแทนบุคคลและสถาบันที่บทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การกำหนดรางวัลทั้งสองหมวดนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ให้กับรากฐานของอุตสาหกรรมและการสนับสนุนทางวิชาการ ทำให้พิธีมอบรางวัลไม่เพียงแต่ ผลงานศิลปะเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างรอบด้าน
ในฐานะที่เป็นงานมอบรางวัลทางวิชาการที่ initiated โดยร่วมกันของสถาบันการศึกษาและวิชาการด้านภาพยนตร์ระหว่างประเทศ พิธีมอบรางวัล Astar Award จะยึดถือแนวคิดหลักด้านวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างศิลปะภาพยนตร์และเทคโนโลยี ในอนาคต งานพิธีจะยึดถือหลักการคัดเลือกที่และยุติธรรม สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างประเทศ ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยทางวิชาการและการปฏิบัติภาพยนตร์ และการพัฒนาร่วมกันของวิทยาศาสตร์และศิลปะภาพยนต์