ทีทีบีลุยปรับโครงสร้างคุมหนี้เสีย-แนวโน้มสินเชื่อต่ำกว่าเป้า

กล่าวว่า ในปีนี้สินเชื่อรวมของธนาคารมีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัยคาดว่าจะหดตัว ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์ และยอดจดจำนองที่อยู่อาศัยที่ลดลง รวมถึงการอนุมัติสินเชื่อที่ตึงตัวมากขึ้น จากลูกค้ามีภาระหนี้ต่อรายได้ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่ผ่านการอนุมัติ โดยที่ธนาคารไม่ได้มีการปรับเกณฑ์หรือเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใดนายฐากรกล่าวอีกว่า กลุ่มที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันมีหนี้เสียอยู่ที่ราว 1% ดังนั้น หากธนาคารสามารถปรับโครงสร้างได้ดี จะช่วยพยุงไม่ให้เกิดเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้น ดังนั้น ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้เชิงป้องกัน(Debt restructuring : DR)มากขึ้นจากต้นปีเฉลี่ยอยู่ที่ 5,000-6,000 รายต่อเดือน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 10,000-12,000 รายต่อเดือน ขณะที่สินเชื่อที่อยู่อาศัยทรงตัวอยู่ราว 2,000-3,000 รายต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้มาก่อน จึงค่อนข้างน้อย เพราะส่วนใหญ่สินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19"ในปีนี้ธนาคารเองก็ไม่ได้เน้นเติบโตมากนัก แม้ว่าสินเชื่อไม่มีหลักประกันยังโตได้ แต่โตในระดับ Single Digit Low จึงไม่ช่วยชดเชยพอร์ตหลักได้ ขณะที่ลูกค้าสินเชื่อบ้านรายได้กลุ่ม 30,000-50,000 บาทเริ่มมีความเปราะบางมากขึ้น ชำระหนี้ไม่ไหว จากเดิมที่จะเป็นกลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ดังนั้น เราจึงเน้นดูแลลูกค้าใกล้ชิด ไปพร้อมๆกับการปรับโครงสร้างหนี้มากกว่า"ด้านสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) มีทิศทางขยับเพิ่มขึ้น แต่บางกลุ่มค่อนข้างทรงตัว เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย ปัจจุบันหนี้เสียอยู่ที่ระดับ 2% คาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะขยัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 0.10-0.20%นายฐากรกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ทีทีบียังคงเดินหน้าตามแนวคิด Make REAL Change ที่จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับคุณภาพชีวิตทางการเงินของคนไทยอย่างแท้จริง ล่าสุด ได้ร่วมกับวีซ่าแสดงความยินดีกับ “วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์” กับความสำเร็จในการคว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยว โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 โดยมอบบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free ลายพิเศษรูป “วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์” พร้อมมอบทุนประกันชีวิตจากอุบัติเหตุ มูลค่า 3,000,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุน 150,000 บาท ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษจากบัญชี ttb all free ที่มอบให้เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จจากการคว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยว โอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Dare to Change” ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้กล้าที่จะเปลี่ยน โดยจัดกิจกรรมแบดมินตันบูทแคมป์ ให้กับกลุ่มเยาวชนอายุ 13 -18 ปี โดยมีวิวและทีมโค้ชร่วมฝึกสอน ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด สถานที่สร้างนักกีฬาระดับโลกนายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมแบดมินตันบูทแคมป์ จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2567 ณ โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด โดยเปิดให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 13-18 ปี เข้าร่วม รวมทั้งหมด 70 คน แบ่งเป็นเยาวชนจากมูลนิธิทีทีบี โครงการ ไฟ-ฟ้า จำนวน 30 คน และให้สิทธิ์ผู้ปกครองที่มีบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free Olympic Games Paris 2024 ส่งบุตรหลานเข้าร่วมแคมป์ได้ รวม 40 คน โดยให้สิทธิ์ 1 บัตรต่อ 1 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจะเปิดให้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch เข้าเมนู “สิทธิประโยชน์ของฉัน” (My Benefit) และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทาง facebook/ttb โดยนับจาก 40 ลำดับท่านแรกที่มีการลงทะเบียนเข้ามา ส่วนผู้ที่ยังไม่มีบัตรเดบิตวีซ่า ttb all free Olympic Games Paris 2024 ก็มีสิทธิ์เข้าร่วมแบดมินตันบูทแคมป์ได้ เพียงรีบสมัครบัตรก่อนวันลงทะเบียน 1 ตุลาคมนี้