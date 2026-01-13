ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง UNIX ขายIPO180ล้านหุ้น

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง“ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี “เตรียมขาย IPO จำนวน 180 ล้านหุ้น คิดเป็น 27.27 % เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ปี 2569 หวังนำเงินเพื่อใช้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต
นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด (มหาชน) (BYD) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (UNIX) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ UNIX เป็นที่เรียบร้อย
โดย UNIX จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 180 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 27.27 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ UNIX จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์
"UNIX เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากกว่า 30 ปี และเป็นผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้มีศักยภาพในการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อผลักดันการเติบโต และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต" นางสาวออมสิน กล่าว
ทั้งนี้ UNIX สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและตลาดด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน อาทิการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ (State of the Art) การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development) รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสามารถนำเสนอแนวทางการบริหารต้นทุนให้กับลูกค้า ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทน (Value Engineering) โดยบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจครบวงจรทั้งภาคผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจ คือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก สามารถแยกออกเป็น 3 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย (1) ฟิล์มสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Film for Flexible Packaging) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำทั้งในประเทศและระดับสากล (2) ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุของหนัก (Film and Packaging for Heavy Duty Sack) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเม็ดพลาสติกชั้นนำของประเทศ และ (3) ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป (Film and Packaging for Industrial) กลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน
และ 2.บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) บริษัทและบริษัทย่อยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก และร้านค้าทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์หลักเป็นถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับครัวเรือน อาทิ ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว ถุงตัดตรง และถุงขยะ เป็นต้น ซึ่งผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น ตรากุญแจ และตรามิตรภาพ
นายโสฬส ยอดมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (UNIX) กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสการเติบโตในอนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ UNIX อีกด้วย
"วัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทมีแผนใช้เป็นเงินลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทและบริษัทย่อย" นายโสฬส กล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของ UNIX ยังมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการใช้พลาสติกรีไซเคิลอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทได้ลงทุนติดตั้งเครื่องผลิตฟิล์มแบบ Vacuum Metallizing Plastic ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการผลิตฟิล์ม Barrier ส่งผลให้สามารถนำเสนอฟิล์มสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้รองรับการรีไซเคิลได้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัทได้ยกระดับการดำเนินงานเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 5 ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรสู่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว สะท้อนถึงแนวทางการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและการเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเสริมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความแข็งแกร่งในการผลิตในระยะยาว
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง บริษัทมีรายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 3,034.36 ล้านบาท และปี 2567 เท่ากับ 3,166.10 ล้านบาท ขณะที่งวด 9 เดือนแรกของปี 2568 มีรายได้รวม 2,339.22 ล้านบาท
ด้านกำไรสุทธิ บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 153.94 ล้านบาท ปี 2567 จำนวน 119.51 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 จำนวน 120.79 ล้านบาท
ทั้งนี้ UNIX มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น