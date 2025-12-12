กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับรางวัล Thailand Talent Award 2025 พร้อมโชว์ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงในเวทีระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดี วศ. พร้อมด้วย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Talent Summit 2025 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรวมพลังบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน ววน. ของประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช (PEACH) โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดยในโอกาสนี้ วศ. ได้รับรางวัล Thailand Talent Award 2025: Outstanding Research Organization ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 หน่วยงานด้าน ววน. ของประเทศที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เพื่อสร้างผลลัพธ์และผลกระทบระดับประเทศ โดยภายในงาน วศ. ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อตอกย้ำความสำเร็จในการต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
• “การบูรณะกระเบื้องเคลือบหอระฆัง (เจดีย์ยักษ์) วัดพระยาทำวรวิหาร” ผลงานอนุรักษ์ศิลปกรรมที่ผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์อย่างประณีต
• “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราของประเทศ” แสดงศักยภาพและบทบาทของวิทยาศาสตร์ในการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราไทย
นอกจากนี้ วศ.ได้นำเสนอโปสเตอร์งานวิจัยจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
1. Development of dry mortar products and concrete products from recycle mortar and concrete used นำเสนอโดย ดร.พิจิกา มูลอำคา สถาบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงแห่งชาติ ผลงานจากคณะนักวิจัยกลุ่มวิศวกรรมวัสดุ นำโดย ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ และคณะ งานวิจัยที่ผลักดันจากระดับห้องปฏิบัติการ (TRL1) สู่เชิงพาณิชย์ (TRL9) ด้วยการนำเศษวัสดุก่อสร้างเหลือทิ้งกลับมาใช้เป็นมวลรวม 100% ผลิตเป็นมอร์ตาร์สำหรับฉาบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สีเขียวของประเทศ
2. Elevating Standards and Testing Laboratory Development for Charcoal Local Products x นำเสนอโดย ดร.สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชุมชน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมกับ ดร.สายจิต ดาวสุโข ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานและห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบท้องถิ่น ที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ต้องการพิสูจน์ความเป็นอัตลักษณ์ พัฒนาเกณฑ์คุณภาพและกระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์ เสริมความภาคภูมิใจให้กับผู้ผลิตท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพแก่ผู้บริโภคได้
3. Development of inspection and product certification processes for sustainable development and promoting national strategic นำเสนอโดย นางพนิดา อ่อนมั่น ศูนย์ตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผลงานจากคณะนักวิจัยศูนย์ตรวจและรับรองผลิตภัณฑ์ นำโดย ดร.ดวงกมล เชาว์ศรีหมุด และคณะ โครงการพัฒนาระบบการรับรองผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 รองรับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมจัดทำระบบคุณภาพ ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ และสาธิตกระบวนการรับรองให้แก่ผู้ผลิตในชุมชน
สำหรับงาน Thailand Talent Summit 2025 นับเป็นเวทีสำคัญที่รวมบุคลากรไทยที่มีความสามารถระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อร่วมกันผลักดันและพัฒนานวัตกรรมไทยสู่ความยั่งยืน ตอกย้ำบทบาทของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการนำวิทยาศาสตร์ไปสู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และดูแลประชาชนของประเทศอย่างแท้จริง