กรมท่องเที่ยวจัดโรดโชว์ 4 ภาค ติวเข้มผู้ประกอบการ แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน เข้าสู่มาตรฐานสากล “Thailand Good Travel”และ“Top 100 Green Destinations”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าขับเคลื่อนอุตฯท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Roadshow ภายใต้โครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030 ในแนวคิด “Road to Global Sustainable Standards” หรือเส้นทางสู่มาตรฐานสากลแห่งความยั่งยืน เพื่อเตรียมผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็ก ธุรกิจนำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยว ให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินรับตราสัญลักษณ์ “Thailand Good Travel” และร่วมประกวด “Top 100 Green Destinations บนเวทีโลก”
ทั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการอบรม “Thailand Green Coach” เพื่อสร้างทีม “พี่เลี้ยง” ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และประเมินศักยภาพสถานประกอบการ ชุมชน ที่พักขนาดเล็กและบริษัทนำเที่ยว ให้มีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานสากลด้านความยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 750 คน และผ่านการทดสอบเป็น Junior Coach รุ่นที่ 1 จำนวน 222 คน และมีการคัดเลือกเหลือเพียง 123 คน ที่จะได้เข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้น โดยโค้ชเหล่านี้จะจับมือกับผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานการรับรอง และ ต่อยอดสู่การประกวดระดับโลก
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Roadshow) นี้ ถูกจัดขึ้นเพื่อรองรับ ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยครอบคลุม 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ นครศรีธรรมราช (ภาคใต้) นครราชสีมา (ภาคอีสาน) เพชรบุรี (ภาคกลาง) และ เชียงใหม่ (ภาคเหนือ) โดยในครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ประกอบการด้านสถานประกอบการที่พักขนาดเล็ก ธุรกิจนำเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวตลอดจนทีมโค้ช ผู้เชี่ยวชาญ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคึกคักมาร่วมกันแสดงความพร้อมในการยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก นายอธึก ประเสนมูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
นายอธึก ประเสนมูล กล่าวว่า การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันมาตรฐานความยั่งยืนของภาคการท่องเที่ยวไทย เราตระหนักดีว่ากฎหมายด้านความยั่งยืนจากสหภาพยุโรปและมาตรฐานสากลต่าง ๆกำลังเข้ามามีบทบาทต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นมิติสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลธุรกิจ ดังนั้น ภารกิจเร่งด่วน ของเราคือการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ทันกับกฎเกณฑ์เหล่านี้ ไม่เพียงเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศ แต่เพื่อสร้าง ศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กรมการท่องเที่ยวจึงได้พัฒนา ตราสัญลักษณ์ “Thailand Good Travel” ขึ้นมาในฐานะเครื่องมือสำคัญที่ยืนยันความพร้อมของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวไทย โดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสากล และสร้างความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าและนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าอย่างจริงจังบนเส้นทางแห่งการ พัฒนาที่ยั่งยืน
ภายในงานมีความเข้มข้นและหลากหลาย อาทิ การบรรยายหัวข้อ ความสำคัญของตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel ในฐานะ “ใบเบิกทาง” สู่ตลาดสากล การ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม Workshop กลุ่มย่อย และการทำความคุ้นเคยกับ Standard & Coaching System ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับการรายงานด้านความยั่งยืน ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดของธุรกิจและแนบหลักฐานประกอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เช่น แผนการพัฒนา การจัดการทรัพยากร และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การประเมินมีความชัดเจน ตรวจสอบได้ แต่ยังเป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อวัดผลความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการไทยในด้านความยั่งยืน และเป็นจุดเริ่มต้นสู่การรับรอง Thailand Good Travel และก้าวต่อไปสู่การประกวด Top 100 Green Destinations/ Good Travel Stories Competition ในอนาคต
การจัด Roadshow ณ จังหวัดนครราชสีมา ประสบความสำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าร่วมอบรม แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน Thailand Good Travel แรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการไทยต่อเกณฑ์ความยั่งยืนในระดับสากล แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่พร้อมก้าวสู่มาตรฐานใหม่ของโลก และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป