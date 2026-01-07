โบรกประเมินราคาเป้าหมาย PETPAL ที่หุ้นละ 12.90-14.00 บาท

โบรกประเมินราคาเป้าหมายหุ้น "เพ็ทพัล โปรดักส์ " ที่ 12.90-14.00 บาทต่อหุ้น ชี้มีศักยภาพเติบโตสูงจากการเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งแบบเม็ดคุณภาพดีสำหรับแมวและสุนัขที่มีความยืดหยุ่นและให้บริการครบวงจร ตอบโจทย์ผู้เล่นรายเล็กและรายกลางที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่เติบโตสูง มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เตรียมจัดโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนรายย่อยวันที่ 13 มกราคมนี้ รับชมผ่านช่องทางออนไลน์
นางสาวนลิน วิริยะเสถียร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PETPAL ซึ่งเป็นผู้รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งแบบเม็ดสำหรับแมวและสุนัข (Dry Pet Food) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (Original Design Manufacturer: ODM) พร้อมบริการแบบครบวงจรและภายใต้แบรนด์ของตนเอง (House Brand) เพื่อเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
หลังจากสำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย PETPAL จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 52,769,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุดอีกประมาณ 24,000 ตัน ขยายสายการผลิตสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในกลุ่มฟรีซดราย (Freeze-dried) อาทิ Value-added kibbles เป็นต้น เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง,ชำระเงินกู้สถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
ทั้งนี้ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้ราคาเป้าหมาย (Fair Value) ของ PETPAL ที่ 14.00 บาทต่อหุ้น ภายใต้ค่า P/E ปี 2569 ที่ 15 เท่า โดยมองว่า PETPAL มีศักยภาพเติบโตสูงจากการเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งแบบเม็ดคุณภาพดีสำหรับแมวและสุนัขที่มีความยืดหยุ่นและให้บริการครบวงจร ตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลางที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีการเติบโตสูง และมีศักยภาพเติบโตจากตลาดส่งออกหลายประเทศเน้นตลาดที่การแข่งขันยังไม่รุนแรง เช่น ในภูมิภาคอาเซียนและตะวันออกกลาง รวมถึงกำลังการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น จึงคาดว่ายอดขายของ PETPAL จะเติบโตเฉลี่ยปีละ (CAGR) 18% ในปี 2567-2570 สูงกว่าภาพรวมตลาดอาหารแมวและสุนัขทั่วโลกที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ 5.7% ต่อปีในปี 2567-2572
โดยได้รับแรงหนุนจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการในอุตสาหกรรมที่ขยายตัวและการรุกตลาดใหม่ที่การแข่งขันไม่สูง นอกจากนี้ ราคาสินค้า House Brand ของ PETPAL ยังถูกกว่าคู่แข่ง เปิดโอกาสให้ปรับขึ้นราคาได้อีก และไม่มียอดขายจากสหรัฐอเมริกาจึงไม่มีความเสี่ยงจากดีมานด์ที่อาจชะลอตัว นอกจากนี้ คาดว่ายอดขายสินค้า House Brand จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 42% ในปี 2567-2570 สูงกว่าสินค้า ODM ที่เติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี
ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ประเมินราคาเหมาะสม PETPAL ที่ 13.40 บาท อิง PER ที่ 14.3 เท่า ซึ่งเป็นระดับ Conservative เทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน โดยมี Upside จากการได้ลูกค้ารายใหญ่และลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการพัฒนาสินค้าใหม่กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดแห้งสูตร Freeze dried (Value-added Kibbles) ที่อยู่ในแผนพัฒนา คาดว่ากำไรปกติปี 2568 เติบโต 73.9% จากปีก่อน และคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 15.3% จากปีก่อน จากขยายธุรกิจของบริษัทฯ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การพัฒนาสินค้าใหม่ เพิ่มสัดส่วนรายได้กลุ่ม สินค้า House Brand
ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด ประเมินราคาเป้าหมาย PETPAL ที่ 13.00 บาท ภายใต้คาดการณ์ EPS (กำไรต่อหุ้น) ปี 2569 ที่ 0.93 บาท และอิง PER 14 เท่า โดยคาดการณ์กำไรปี 2568-2570 จะเติบโตเฉลี่ย 36% จากการเพิ่มกำลังการผลิตจาก 26,400 ตันต่อปีในปี 2567 เป็น 60,000 ตันต่อปีภายในปี 2570 เพื่อรองรับปริมาณการขายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายตลาด ODM ไปยังประเทศใหม่ที่มีศักยภาพเติบโต และเพิ่มสัดส่วนกลุ่มสินค้า House Brand ผ่านการเพิ่มแบรนด์ใหม่ เปิดตัวสินค้าใหม่ Freeze Dried ที่มีมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า Value added kibbles ตลอดจนเดินหน้าทำการตลาดในประเทศ ขยายช่องทางจัดจำหน่าออฟไลน์และออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ให้ราคาเป้าหมายของ PETPAL ที่ 12.90 บาทต่อหุ้น อิง PER ที่ 14.0 เท่า ต่ำกว่าธุรกิจใกล้เคียงกันในตลาดที่มีค่าเฉลี่ย 14.5 เท่า โดยมองว่า PETPAL มีจุดเด่นจากการที่ผู้บริหารมีความเข้าใจตลาดอย่างดี มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความยืดหยุ่นในการให้บริการและมีบริการแบบครบวงจร คาดว่าปี 2568 จะมีกำไรเติบโต 57.2% จากปีก่อน
นายวสกร โมรากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PETPAL เปิดเผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้น IPO ล่าสุด กำหนดจัดโรดโชว์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์การเติบโต และแผนการลงทุนในอนาคต แก่นักลงทุนรายย่อยในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Facebook (1) Petpal Products Public Company Limited (2) Maybank Securities Thailand และ (3) Wealthy Thai
ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565-2567 รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจาก 601.46 ล้านบาท เป็น 682.72 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 6.54% ต่อปี และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 40.47 ล้านบาท เป็น 65.05 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี 26.89% ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้จากการขาย 572.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.87% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิ 81.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.40% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยมาจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากการขายสินค้า House Brand ที่เพิ่มขึ้นเป็น 133.18 ล้านบาท เติบโต 64.28% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน