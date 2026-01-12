ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เผย STGT ผ่านการรับรองเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (CALO) เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยและเป้าหมายของประชาคมโลกภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ผ่านการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางอย่างยั่งยืนระดับโลก กล่าวว่า STGT ได้รับการรับรองเป็น องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization: CALO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและบทบาทของบริษัทในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการและความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร การได้รับการรับรอง CALO ยืนยันว่าบริษัทมีระบบบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมและเป็นไปตามหลักสากล ครอบคลุมตั้งแต่การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กรภายในปี พ.ศ. 2593 (Net Zero Emission by 2050) เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศไทยและเป้าหมายของประชาคมโลกภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ผ่านการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า