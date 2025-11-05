สุชาติ มอบรองเลขาธิการนายก “ภัทรานันท์” นำทีมไทยประชุม COP30 ที่บราซิล ร่วมผลักดัน 5 ประเด็นสำคัญรับมือโลกเดือด พร้อมประชาคมโลก

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการเตรียมเข้าร่วมประชุม COP 30 ณ เมืองเบเล็ง สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2568
โดยได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรานันท์ ทองประพาฬ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นผู้แทนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2568 โดยประเทศเจ้าภาพได้กำหนดแนวคิด “โกลบอล มูชิราว (Global Mutirão)” ที่มีความหมายว่า “การรวมพลังของประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
มุ่งเน้น 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การจัดส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 3.0)
(2) การจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายการปรับตัวต่อผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Goal on Adaptation: GGA) (3) การผลักดันแผนที่นำทางตามเป้าหมายการเงินใหม่จำนวน 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2035 (Baku to Belém Roadmap to 1.3T) (4) กองทุนสำหรับความสูญเสีย
และความเสียหาย (FRLD) และ (5) การครบรอบ 10 ปีของความตกลงปารีส
นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศไทย ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดแสดงนิทรรศการใน Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด 5C ได้แก่ Climate Policy, Climate Action, Climate Finance, Climate Resilience และ Climate Literacy และ Technology and Innovation Zone ซึ่งนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บคาร์บอน รวมถึงมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ ผู้แทนรัฐบาล องค์กรเอกชน ผู้แทนเยาวชน และองค์กรระหว่างประเทศ มากกว่า 30 หัวข้อ เช่น ด้านการเงิน การปรับตัว เทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างสังคมที่เท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการแสดงพลังของเยาวชนทั่วโลก โดยประชาชนและภาคส่วนต่างๆ สามารถติดตามโปรแกรมและความเคลื่อนไหวของ การประชุม COP 30 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Thailand Pavilion ระหว่างวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2568 ได้ทาง Facebook page กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม