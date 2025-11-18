แผน NDC 3.0 ฉบับล่าสุด จะผลักดันไปถึงจริงหรือ ?

•เป้าหมายของแผน NDC 3.0 ฉบับล่าสุดของประเทศไทยคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 47% จากปี 2019 ให้ได้ภายในปี 2035 โดยจะเพิ่มศักยภาพการดูดกลับก๊าซในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LULUCF) ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิอยู่ที่ 152 MtCO2eq และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อดึงดูดการลงทุน
•โดยเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงตัวเลขเป้าหมายจากเดิมที่กำหนดบรรลุ Net Zero ในปี 2065 และเปลี่ยนแปลงทั้งหลักคิดคือ จากหลักคาดการณ์อนาคตจากกรณีปกติที่ไม่ดำเนินการลดก๊าซ (BAU) อันเป็นจุดอ่อนที่ Thai Climate Justice for All (TCJA) วิจารณ์มาตลอดว่าเป็น “เกมตัวเลข” ที่อำพรางไม่ลดก๊าซเรือนกระจกเท่าที่ควร
1.เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก: ลดให้ได้ 47% จากปี 2019 ภายในปี 2035
2.เป้าหมาย Net Zero: เร่งให้เป็นไปตามเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050.
3.การดูดกลับก๊าซเรือนกระจก: เพิ่มศักยภาพการดูดกลับก๊าซในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (LULUCF) ให้การปล่อยสุทธิอยู่ที่ 152 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq).
4.สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสีเขียว: คาดว่าจะสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้ถึง 230,000 ล้านบาท.
5.การดำเนินการ: แผนดังกล่าวจะนำเสนอต่อที่ประชุม COP 30 ที่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และระบบติดตามผลแบบดิจิทัลเพื่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพ.