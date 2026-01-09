GWM25ขยายศูนย์ฟอกไตครอบคลุมทุกพื้นที่ภูมิภาค

เกรซ วอเทอร์ เมด “GWM25” หนุนนโยบายรัฐ พร้อมสนับสนุน ขยายศูนย์ฟอกไตครอบคลุมทุก พื้นที่ภูมิภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้รูปแบบการดำเนินงาน Total Solution ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวงแผนเชิงระบบ การออกแบบและจัดตั้งศูนย์ฟอกไตตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
นายธงชัย ปามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM25 ผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร กล่าวว่า นโยบายภาครัฐในเรื่องการฟอกไตฟรีทุกแห่งถือเป็นเรื่องที่ดี ประชาชนผู้ป่วยโรคไตจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ แต่ปัญหาสำคัญคือ การขาดแคลนศูนย์ฟอกไตยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งบางพื้นที่พบว่ามีผู้ป่วยที่ต้องพึ่งการฟอกไตเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่สามารถเข้าถึงการรักษานี้อย่างสม่ำเสมอ ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและเสียชีวิตได้
“ศูนย์ฟอกไตมักกระจุกตัวในโรงพยาบาลใหญ่ในเมือง ทำให้ผู้ป่วยต่างจังหวัดต้องเดินทางไกล บางพื้นที่อบต. อบจ.ไม่มีศูนย์ฟอกไตเลย หรือที่มีก็ไม่เพียงพอ ซ้ำร้ายยังห่างไกล ประชาชนต้องเดินทางไปรับการฟอกไตอย่างยากลำบาก เสียค่าใช้จ่าย ค่าเดินทางมากขึ้นเพื่อไปรับบริการ ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญในการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวกจะเสียโอกาสได้รับการรักษาตามเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพแย่ลงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น”นายธงชัยกล่าว
นายธงชัย กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดตั้งและขยายศูนย์ฟอกไต เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้รูปแบบการดำเนินงาน Total Solution ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวงแผนเชิงระบบ การออกแบบและจัดตั้งศูนย์ฟอกไตตามมาตรฐานสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย การจัดหาและติดตั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการบริหารจัดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการเพิ่มการเข้าถึงบริการฟอกไตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการลดความเลื่อมล้ำด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมการกระจายบริการสู่พื้นที่ภูมิภาค และการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างคุ้มค่า
ทั้งนี้บริษัทฯมุ่งหวังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถานพยาบาลในทุกระดับ เป็นกลไกสำคัญในการเสริมศักยภาพระบบบริการโรคไตของประเทศ ช่วยลดภาระของสถานพยาบาลหลัก เพิ่มทางเลือกในการรักษาที่มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตอย่างยั่งยืนในระยะยาว