KTMS สาขาพัทลุง เพิ่มรอบเวลารับผู้ป่วยโรคไต น้ำท่วมจากหาดใหญ่ ตอกย้ำแนวคิด “เชื่อว่าทุกการรักษาคือความหวัง” หนุนธุรกิจเติบโตควบคู่สังคม

บมจ.เคที เมดิคอล เซอร์วิส “KTMS” เดินหน้ารับผู้ป่วยโรคไตจากหาดใหญ่ หลังผ่านวิกฤตน้ำท่วม เข้ารับการรักษาในการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ “KTMS สาขาพัทลุง” กว่า 40 ราย ตอกย้ำแนวคิด “เชื่อว่าทุกการรักษาคือความหวัง” ดันรายได้เฉลี่ยแตะ 5 แสนบาท ต่อเดือน แจ้งรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องถึงไตรมาส 1/2569 หนุนธุรกิจเติบโตแกร่งควบคู่สังคม พร้อมลุยขยายสาขาและเพิ่มเครื่องไตเทียมกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สร้างการให้บริการ อย่างครอบคลุมทุกมิติ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไตที่เพิ่มขึ้นปีละ 15,000 ราย
นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” ผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร (One-stop Services) เปิดเผยว่า ภายหลังจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากจะสร้างความสูญเสียทั้งเมืองแล้ว ยังมีกลุ่มผู้ป่วยจำนวนมากที่รอเข้ารับการรักษา ไม่เว้นแม้แต่ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องรับการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาในสถานพยาบาลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ต่อกรณีดังกล่าว หลังจากที่เหตุการณ์เริ่มคลี่คลาย ทาง KTMS สาขาพัทลุง ได้เพิ่มรอบให้บริการรองรับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่ต้องการเข้ารับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยล่าสุดมีจำนวนผู้ป่วยจากหาดใหญ่เข้ารับการรักษาในสาขาดังกล่าวกว่า 40 ราย
สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษา ส่วนหนึ่งมาจากที่ KTMS ได้ประสานกับ ทางโรงพยาบาลและหน่วยแพทย์ต่างๆ ให้สามารถส่งผู้ป่วยเข้ามารักษาที่ KTMS สาขาพัทลุง และจะมีกลุ่มผู้ป่วยบางกลุ่มที่เดินทางมาเข้ารับการรักษาด้วยตัวเอง ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯได้รับอานิสงส์จากการเพิ่มรอบให้บริการที่มากขึ้น และมีสัดส่วนรายได้เฉลี่ย 5 แสนบาทต่อเดือน และ คาดว่าจะรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 1/2569 ซึ่งสะท้อนถึงการสร้างผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ควบคู่กับการช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกวิกฤต
“จากเดิม KTMS สาขาพัทลุง เปิดรับการรักษาผู้ป่วยโรคไตจำนวน 3 รอบ แต่หลังจากมีผู้ป่วย จากหาดใหญ่ เข้ามารับการฟอกเลือด เพิ่มขึ้นกว่า 40 ราย ทำให้บริษัทฯ ขยายรอบเพื่อเปิดรับการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยโรคไตมีอัตราที่สูงขึ้นเฉลี่ย 1.5 หมื่นคนต่อปี ทำให้ KTMS เดินเกมรุกมุ่งเน้นการขยายสาขา และเพิ่มเครื่องฟอกไตเทียมให้กระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมทั้งในภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคอีสาน และภาคกลาง รวมถึงในเขตเมือง และ ในเขตอำเภอ เพื่อให้ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุด
โดยปัจจุบัน KTMS มีสาขารวม 36 สาขา ขณะที่มีเครื่องฟอกไตเทียม จำนวน 519 เครื่อง และ พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตไปข้างหน้า ด้วยแรงบันดาลใจที่เกิดจากความหวัง ภายใต้แนวคิด “Inspiration from HOPE (แรงบันดาลใจจากความหวัง) เพราะ KTMS เชื่อว่าทุกการรักษาคือความหวัง”
ล่าสุด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคไตที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอหาดใหญ่ สามารถเข้าถึงการบริการตามสิทธิ์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.สิทธิประกันสังคม: ผู้ป่วยสามารถฟอกเลือดที่หน่วยไตเทียมที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม โดยให้หน่วยไตเทียมเบิกในระบบ สกส. และผู้ป่วย ไม่ต้องสำรองเงิน สำหรับผู้ป่วยที่ไปฟอกเลือด หน่วยไตเทียมที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ให้หน่วยไตเทียมตั้งเบิกจากประกันสังคม และไม่ต้องสำรองเงิน (หรือผู้ป่วยสำรองเงินแล้วไปเบิกเองก็เป็นอีกทางเลือก)
2.สิทธิจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง: ผู้ป่วยไปฟอกเลือดในโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียน ให้ โรงพยาบาล key ในระบบ สกส. และผู้ป่วยไม่ต้องสำรองเงิน
3.บัตรทอง และผู้ป่วยทุกสิทธิ: ผู้ป่วยบัตรทองสามารถฟอกเลือดที่หน่วยไตเทียมที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. โดยให้หน่วยไตเทียมเบิกในระบบ ผู้ป่วย ไม่ต้องสำรองจ่าย