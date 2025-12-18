เกรซ วอเทอร์ เมด (GWM25) ผู้นำธุรกิจไตเทียม คว้างานใหญ่ ดูแลระบบน้ำ RO กว่า 60 ศูนย์ พร้อมเจรจาพันธมิตรใหม่เสริมแกร่ง เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ย้ำผลงานสิ้นปีเข้าเป้า 180 ลบ.

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM25 ลุ้นคว้างานใหญ่ ดูแลระบบน้ำ RO ศูนย์ฟอกไตกว่า 60 ศูนย์ ย้ำผลงานสิ้นปีเข้าเป้า 180 ลบ. พร้อมเดินหน้าเจรจาพันธมิตรใหม่เสริมแกร่งเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ดันงานเติบโตก้าวกระโดดปี 2569
นายธงชัย ปามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) หรือ GWM25 ผู้นำด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครบวงจร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานปีนี้มั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่คาดว่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาท โดยในขณะนี้ บริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างการเจรจากับลูกค้าใหม่หลายราย โดยเฉพาะศูนย์ฟอกไตที่ต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปดูแลในเรื่องระบบน้ำ REVERSE OSMOSIS (R/O) จำนวนกว่า 60 ศูนย์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการเจรจาหาความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทั้งด้านสุขภาพและระบบวิศวกรรมเพื่อเข้ามาเสริมศักยภาพให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และขยายตลาดใหม่ๆ ในอนาคต
“ตอนนี้มีศูนย์ฟอกไตกว่า 60 ศูนย์ที่ต้องการให้เราเข้าไปดูแลในเรื่องระบบน้ำ RO ซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในปีหน้าจากจำนวนศูนย์ฟอกไตปัจจุบันที่มีทั้งหมดประมาณ 1,300 ศูนย์เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการภายใต้ระบบควบคุมมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นของผู้ป่วยโรคไต”นายธงชัย กล่าว
นายธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อีกหนึ่งเรือธงสำคัญที่จะผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2569 ก็คือ Innovative Products สำหรับผู้ป่วยโรคไต ซึ่งจะมีทั้งโปรตีนชงดื่ม ครีมบำรุงผิว ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดจำหน่ายไปแล้วและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คาดว่าจะมียอดขายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา คือ ยาสระผม ครีมทาหน้า และสบู่เหลว สำหรับผู้ป่วยโรคไตและคนทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถวางจำหน่ายได้ภายในปี 2569
ทั้งนี้บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐานระดับสากล คือ ISO 13485 เวอร์ชั่น 2016 มาตรฐาน GMP อย. และ CSDT ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลควบคุมทั้งระดับโลก เอเชีย และในประเทศ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแล โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การผลิต การติดตั้ง และการให้บริการ