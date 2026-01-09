ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่ง Green Investment Trust ระดมทุนฟื้นสิ่งแวดล้อม-สร้างรายได้คาร์บอน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Investment Trust) เพื่อรองรับและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมภาคป่าไม้หรือการเกษตร
ก.ล.ต. มีแนวคิดในการออกผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ของประเทศไทย โดยใช้ทรัสต์เป็นเครื่องมือในการระดมทุน ภายใต้ชื่อ "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม (Green Investment Trust)" หรือ "กองทรัสต์" โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทรัสต์ดังกล่าว ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ
ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศตามหลักการดังกล่าว และปรับปรุงบางประเด็นตามข้อเสนอแนะของภาคเอกชน เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องในทางปฏิบัติ โดยสรุปสาระสำคัญของกองทรัสต์ ดังนี้
(1) มีนโยบายลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยประเภทโครงการที่ลงทุนได้ต้องเป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกเฉพาะกิจกรรมภาคป่าไม้หรือการเกษตร
(2) เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการด้านสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตของโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
(3) จัดหาผลประโยชน์โดยการขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
(4) มีทรัสตีทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์โดยมอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่ผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และดูแลให้ผู้จัดการกองทรัสต์บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์
(5) มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ซึ่งต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ* และมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ (Private Trust)
ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1135 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail fundraisingpolicy@sec.or.th จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569