ALLY เนรมิต 12 ศูนย์การค้าในเครือเป็นสวนแห่งความสุข

ศูนย์การค้าในเครืออัลไล (ALLY) 12 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี “ALLY Let’s Celebrate: A Place of Blooming Happiness จุดเริ่มต้นของความสุขที่เบ่งบานได้ทุกวัน” ด้วยการเนรมิต 12 ศูนย์การค้าในเครือให้กลายเป็น “สวนแห่งความสุข” ถ่ายทอดเรื่องราวความอบอุ่น สดใส และเปี่ยมด้วยพลังบวก ผ่านงานตกแต่งดอกไม้หลากสี แสงไฟที่อ่อนละมุน และมุมสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอารมณ์ดีๆ ของผู้มาเยือน
แคมเปญนี้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละคร “Lucky นักล่าฝัน” ผู้เดินทางออกตามหาเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขที่หายไปหลังจากผู้คนต้องเผชิญกับชีวิตที่เร่งรีบและความวุ่นวายจนลืมดูแล “สวนแห่งความสุขในใจ” ของตัวเอง ระหว่างการเดินทาง Lucky ได้ไปยังศูนย์การค้าในเครือ ALLY แต่ละแห่งด้วยภารกิจในการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ความอบอุ่น ความตื่นเต้น มิตรภาพ ความรัก ความทรงจำ และความสุขในทุกวัน
ทำให้ศูนย์การค้าแต่ละแห่งมีคาแรกเตอร์เฉพาะตัว พร้อมถ่ายทอดอารมณ์และเรื่องราวที่แตกต่างกัน โดยแต่ละศูนย์การค้าจะนำเสนอเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้สึกในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กับ เมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจ ปลุกความรู้สึกที่หลับใหลในใจให้กลับคืนมาอีกครั้ง, เดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา) กับเมล็ดพันธุ์แห่งความมุ่งมั่น ถ้าเราเชื่อในความฝัน ทุกสิ่งจะเบ่งบานออกมาในเวลาที่ใช่, เดอะคริสตัล ราชพฤกษ์ เมล็ดพันธุ์แห่งความอบอุ่น ช่วยเติมเต็มความรัก และสร้างเสียงหัวเราะ, เดอะคริสตัล ชัยพฤกษ์ เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและการเรียนรู้ ถ่ายทอดผ่านห้องสมุดที่เปล่งแสง ทำให้รู้ว่าการเรียนรู้ที่แท้จริง คือความสนุกสนานที่ไม่มีวันสิ้นสุด
ขณะที่ เพลินนารี่ เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความตื่นเต้น ทุกครั้งที่ใครหมุนวงล้อก็จะมี "ความโชคดี" ปรากฏขึ้นในรูปแบบต่างๆ, เดอะซีน เมล็ดพันธุ์แห่งจังหวะชีวิต ความสุขกลับมาอีกครั้ง กับจังหวะเพลงและดนตรีบรรเลง, แอมพาร์ค เมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพ, อมอรินี่ เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก, สัมมากรเพลส (ราชพฤกษ์, รามคำแหง, รังสิต) และแฮปปี้ อเวนิว เมล็ดพันธุ์แห่ง “ความสุข” ถ่ายทอดความสุขเล็กๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันผ่านดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางเดิน
กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อัลไล กล่าวว่า “สำหรับ ALLY เราเชื่อว่าความสุขไม่ใช่เพียงปลายทาง แต่คือประสบการณ์ระหว่างทางที่ผู้คนได้สัมผัสร่วมกัน แคมเปญ ALLY Let’s Celebrate: A Place of Blooming Happiness จึงถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่ต้องการให้ทุกพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่มีความหมาย ผ่านงานดีไซน์ที่สร้างแรงบันดาลใจและกิจกรรมที่ชวนให้ผู้คนได้เชื่อมต่อกันมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์คือพลังในการพัฒนาเมืองและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ALLY จึงตั้งใจทำให้ทุกศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ที่เปิดรับไอเดียใหม่ๆ เติมแรงบันดาลใจ และเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่เบ่งบานได้ทุกวัน"
พร้อมกันนี้ ALLY ยังจัดกิจกรรมสุดพิเศษ “BLOOM JOURNEY” ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2568 เชิญชวนสมาชิก ALLY SKY REWARDS ออกเดินทางเชื่อมความสุขระหว่างศูนย์การค้าในเครือ เพียงเช็กอินครบสามศูนย์การค้า รับบัตรกำนัลจากร้านค้าชื่อดังทันที นอกจากนี้ ยังเติมสีสันด้วยกิจกรรม “BLOOM STICKER” ที่มอบสติ๊กเกอร์ฮีลใจ Limited Edition จาก a.luckydoggs ให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้นำกลับไปเป็นกำลังใจในทุกวัน