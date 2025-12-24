SHEEP เปิดฉากแห่งการเฉลิมฉลอง ชูคอนเซ็ปต์ Carry the “Celeb” ration เปิดตัว “พั้นรักแมว” Collection Presenter คนแรก

“SHEEP” เคสสัญชาติไทยผู้ผลิตและออกแบบแก็ดเจ็ตที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ส่งมอบบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Carry the “Celeb” ration เปิดตัว “พั้นรักแมว” พันธิตา บุญชวน Collection Presenter คนแรกของแบรนด์ กับคอลเลคชั่น SHEEP X Monchhichi :The Celebration-Limited Edition และ เปิดร้าน AppeleSheep สาขาล่าสุด ยกขบวนความน่ารักมาอยู่ที่ชั้น G เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ
นายอภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์ (คุณตุ่ย) Founder&CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด กล่าวว่า “ครั้งแรกของ SHEEP ที่คอนเซปต์ Carry The “Celeb”ration ถูกถ่ายทอดผ่าน Collection Presenter อย่างสมบูรณ์แบบโดย “พั้นรักแมว” ที่เป็นภาพแทนของความมั่นใจ และพลังของการเฉลิมฉลอง ทำให้ ทุกดีเทลของคอลเลกชั่นที่ทีม SHEEP ตั้งใจคิดและออกแบบถูกเล่าออกมาอย่างมีชีวิตชีวาและทำให้สินค้า Gadget มีสีสันมากขึ้น ซึ่งพวกเราเชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการใช้ Gadget มากกว่าเคย เพราะความสุขไม่ใช่แค่เทศกาล แต่คือช่วงเวลาที่เราได้ฉลองตัวเอง ในแบบที่มั่นใจที่สุดเมื่อถือเคส SHEEP X Monchhichi :The Celebration-Limited แล้วออกไป Celebrate กัน”
ตลอดปี 2568 นี้ แบรนด์ SHEEP ทำเคสออกมารวม 12 คอลเลคชั่น สำหรับคอลเลคชั่น ม่อนชิชิ ถือเป็นการส่งท้ายปีของแบรนด์ ภายใต้ชื่อ SHEEP X Monchhichi :The Celebration-Limited Edition จากคอลเลคชั่นแรกเราประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีกระแสเรียกร้องจากแฟนคลับม่อนชิชิและแฟนคลับแบรนด์ อยากให้เราทำต่อ รวมถึงทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน “MONCHHICHI X THE MALL LIFESTORE THE GREAT NEW YEAR FIRST IN THAILAND” และชวนแบรนด์ SHEEP ออกคอลเลคชั่นนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษ โดยหยิบเสน่ห์และความน่ารักของม่อนชิชิมาสร้างสรรค์ในสไตล์ SHEEP ผ่านการเฉลิมฉลอง ทำออกมาลิมิเต็ดอิดิชั่น ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเท่านั้น เลือกโทนสีทอง ชมพู คอลเลคชั่นนี้ มี 2 แบบ 2 ลาย ออกแบบมารองรับ iPhone รุ่น 11 – 17 และ Samsung Galaxy S23 Ultra – S25 Ultra นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น SHEEP Phone Wallet , SHEEP Phone Grip ,SHEEP Phone Charm
SHEEP X Monchhichi :The Celebration-Limited Edition ถือป็นคอลเลคชั่นสุดพิเศษที่ SHEEP ทำร่วมกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำหน่ายตั้งแต่ 20-26 ธันวาคมนี้ ที่แผนก Betrend เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา,เดอะมอลล์ โคราช,เอ็มโพเรียมและพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เพียง 7วัน 7 สาขาเท่านั้น หลังจากนั้นเราก็จะเปิดขายทั่วประเทศ
นายอภินันท์ กล่าวต่อว่า “นอกจากนั้นเรายังได้เปิด ร้าน AppleSheep สาขาใหม่ที่ ชั้นG เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ มีขนาดพื้นที่128 ตารางเมตร เหตุผลที่มาเปิดในย่านนี้เพราะที่นี่ เป็นศูนย์การค้าใหญ่ย่านตะวันออกของกรุงเทพฯ เราอยากขยายสโตร์ให้คนเข้าถึงคนมากขึ้น ถือเป็นความร่วมมือกับเดอะมอลล์ เป็นครั้งแรก ร้านAppleSheep มีคอนเซ็ปต์ The Multi-Store นอกเหนือจากที่มีสินค้าไอทีแล้ว ยังได้รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และการใช้งานของทุกคน ที่นี่รวบรวมแบรนด์พาร์ทเนอร์เข้ามารวมกัน
ร้าน AppleSheep เป็นร้านไอทีในรูปแบบใหม่ เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ สามารถเข้ามาเอ็นจอยมาดูแล้วเกิดจินตนาการ มีสินค้าใกล้เคียงกันหลายประเภทมาอยู่รวมกันเพื่อง่ายกับการเกิดไอเดียในการเลือกสินค้า ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งสินค้าที่เราชู จะเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์SHEEPเป็นหลัก มีแบรนด์อื่นมาเป็นตัวเลือกเสริมให้ผู้บริโภค เราปรับดีไซน์ให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าที่มาช๊อปมากขึ้น ลูกค้าสนุกเพลิดเพลิน เดินง่ายขึ้นหาของง่ายขึ้น สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ มีสินค้ามาจำหน่ายประมาณ 2,000 พันกว่ารายการด้วยกัน”
ปัจจุบันบริษัท ชีพ แก็ดเจ็ด จำกัด มี 11 สาขาด้วยกัน ร้าน SHEEP Flagship Store 3 สาขา ที่ขายเฉพาะสินค้าแบรนด์SHEEP เซ็นทรัลเวิลด์,เมกะบางนาและฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ร้าน AppleSheep 8 สาขา ที่ขายสินค้าในรูปแบบ Multi-Store โดยจะมีทั้งสินค้าแบรนด์SHEEP และแบรนด์อื่น ๆให้เลือกซื้อ ซึ่งจะมีทั้งสินค้า Gadget และไลฟ์สไตล์ ได้แก่สาขา เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ,แฟชั่นไอแลนด์ , เซ็นทรัลลาดพร้าว , เซ็นทรัลรามอินทรา, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์ , เซ็นทรัลขอนแก่น ,เซ็นทรัลหาดใหญ่ หรือติดต่อช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.applesheepth.com, Line: @applesheep, Facebook: AppleSheep เคส ipadpro มีที่เก็บปากกา, Instagram: applesheepth, Tiktok: applesheepth