INETREIT โชว์ฟอร์มไตรมาส 3 ปี 2568 เติบโตแข็งแกร่ง โกยกำไรสุทธิ 139.12 ล้านบาท พุ่ง 15.12% (YoY) เตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทน 0.0667 บาทต่อหน่วย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT ทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่เข้าลงทุนตรงในทรัพย์สินเกี่ยวกับเมกะเทรนด์ด้านเทคโนโลยี Data Center ทั้งหมด พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่ให้บริการ Cloud อย่างมีประสิทธิภาพ ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 ทำรายได้รวม 176.28 ล้านบาท เติบโต 8.95% (YoY) ทำกำไรจากการลงทุนสุทธิ 139.12 ล้านบาท เติบโต 15.12% (YoY) บอร์ดเคาะจ่ายประโยชน์ตอบแทนรายเดือนสำหรับงวดการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568 ที่อัตรา 0.0667 บาทต่อหน่วย และกำหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 4 ธันวาคม 2568 มุ่งสร้างนวัตกรรมทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ มั่นคง และยั่งยืนสำหรับผู้ถือหน่วย
นายสุตกานต์ แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 (กรกฎาคม - กันยายน) INETREIT มีรายได้รวม 176.28ล้านบาท เติบโต 8.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) จากการปรับรายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นประมาณ 2% และรายได้ค่าเช่า White space ของเฟส 2 ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรจากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 139.12 ล้านบาท เติบโต 15.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินการในงวดที่มาจากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 18.33% (YoY) ตามการชำระคืนเงินต้นเงินกู้สถาบันการเงิน และต้นทุนการเงินเฉลี่ยลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรก ปี 2568 มีรายได้รวม 519.31 ล้านบาท เติบโต 21.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะที่กำไรจากการลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 404.83 ล้านบาท เติบโต 41.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)
ทั้งนี้ INETREIT ได้แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ปรับปรุงแล้วของผลการดำเนินงานสำหรับงวดตั้งแต่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0667 บาท โดย INETREIT กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 4ธันวาคม 2568
นายสุตกานต์ แน่นหนา กล่าวเพิ่มเติมว่า INETREIT มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ มั่นคง และยั่งยืนสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่อง โดยกองทรัสต์มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากรายไตรมาสเป็นแบบรายเดือน ซึ่งถือเป็นกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทย ตอกย้ำถึงสภาพคล่องและความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน นอกจากนี้ INETREIT ยังมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพในเทรนด์เทคโนโลยี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนขยาย โดยหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมนี้ กองทรัสต์จะมีกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็น 58% จากเดิม 41% การลงทุนครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ค่าเช่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2569 เพิ่มขึ้น ซึ่งประมาณการการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่ที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 0.01 บาท ตอกย้ำความมั่นคงของรายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวของกองทรัสต์