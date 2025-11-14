‘KTBSTMR’ ไตรมาส 3 เดินหน้าเติบโต เตรียมจ่ายผลตอบแทน ที่ 11.46%

DAOL REIT: ‘กองทรัสต์ KTBSTMR’ เผยผลดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง เตรียมจ่ายประโยชน์ตอบแทนงวดไตรมาส 3 ปี 2568 ในอัตรา 0.1513บาทต่อหน่วยทรัสต์ มูลค่ารวม 45.62 ล้านบาท ผู้ถือหน่วยเตรียมรับเงินวันที่ 12 ธ.ค. 2568 เดินหน้าลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับการบริหารพลังงานของสินทรัพย์และสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ‘DAOL REIT’ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2568 ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ มีรายได้รวมใน อยู่ที่ 87.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.16 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy rate) เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่ประมาณร้อยละ 93.82 สะท้อนถึงสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต
ดังนั้นกองทรัสต์จึงได้พิจารณาจ่ายประโยชน์ตอบแทนไตรมาสที่ 3 ปี 2568 สำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2568 – 30 ก.ย.2568 ในอัตรา 0.1513 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เป็นเงินประมาณ 45.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนแบบปรับปรุงเต็มปี (Annualized) ที่ประมาณ 11.46%/1 เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหน่วยทรัสต์ KTBSTMR ณ วันที่ 7 พ.ย. 2568 ที่ 5.25 บาท/หน่วย โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทน (Record Date) ในวันที่ 26 พ.ย. 2568 ซึ่งจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 12 ธ.ค. 2568ซึ่งการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนในรอบล่าสุดนี้ จะทำให้กองทรัสต์มีการจ่ายเงินปันผลสะสมตั้งแต่จัดตั้งกองเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2.6924 บาทต่อหน่วย ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องของกองทรัสต์
ขณะเดียวกันด้วยการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อประสิทธิภาพ กองทรัสต์มีแผนกันเงินเพื่อสำรองการจ่ายคืนเงินต้นการกู้ยืมให้กับสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2568เป็นต้นไป แม้ว่าส่งผลต่อระดับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอนาคต แต่แนวทางดังกล่าวจะช่วยลดภาระต้นทุนดอกเบี้ยในระยะยาวและลดอัตราส่วนการกู้ยืม หรือ สัดส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่าย (interest-bearing debt) ต่อมูลค่าสินทรัพย์รวม(TAV) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ ได้ในอนาคต
ทั้งนี้ เมื่อกองทรัสต์สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ครบถ้วนรายได้จากทรัพย์สินจะไม่ถูกนำไปใช้ในการชำระหนี้อีกต่อไป จะส่งผลให้ผลกำไรสุทธิของกองทรัสต์เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นได้ในอนาคต
สำหรับปัจจัยในเรื่องของราคาตลาดในตลาดหลักทรัพย์ แม้ราคาตลาดของหน่วยทรัสต์จะปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดหลักทรัพย์โดยรวมก็ตาม แต่กองทรัสต์ยังคงมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทรัสต์อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทรัสต์ในระยะยาวอีกด้วย
บริหารพลังงานเพิ่มคุณภาพสินทรัพย์
นายพลสิทธิ กล่าวว่า จากการให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลควบคู่กับบริหารสินทรัพย์ในช่วงที่ผ่านมา กองทรัสต์ KTBSTMR เดินหน้าลงทุนมูลค่ารวม 6.10 ล้านบาทในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof Energy) บนพื้นที่ดาดฟ้าของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) และ โครงการซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub)เพื่อยกระดับการบริหารจัดการพลังงานของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารและสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามกรอบ ESG (Environmental, Social, and Governance)
โดยดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวได้แล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา และเริ่มเดินระบบผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ทั้งสองโครงการสามารถผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในกิจกรรมภายในอาคาร ช่วยลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าภายนอก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม
การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) ปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าได้แล้วกว่า 1,600 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คาดว่าในรอบ 12 เดือนแรกจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 188,727 กิโลวัตต์ และ โครงการซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub) ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าได้แล้วกว่า 494 กิโลวัตต์ และคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 62,510 กิโลวัตต์ต่อปี หรือประมาณ 75% ของกำลังการผลิตรวมทั้ง 2 โครงการ
นอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของกองทรัสต์แล้ว ระบบดังกล่าวจะยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่าประมาณ 140 ตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่าประมาณ 8,000 ต้น ทั้งนี้นับตั้งแต่ติดตั้งระบบSolar Roof Energy ของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์และโครงการซัมเมอร์ฮับแล้วเสร็จ กองทรัสต์สามารถลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกแล้วกว่า 20,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ (kg CO2)
นอกจากนี้ในอนาคตกองทรัสต์มีแผนที่จะขยายการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดไปยังทรัพย์สินอื่นในพอร์ต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน (Sustainable Return) ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
“โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน “Green Property Initiative” ที่กองทรัสต์ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)” นายพลสิทธิ กล่าว
หมายเหตุ: อัตราเงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนปรับปรุงให้เต็มปี = (เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทน/ราคาปิดตลาด ณ วันที่ 7 พ.ย. 2568) x (365/92)