INETREIT ประกาศราคาเสนอขายสูงสุดสำหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนไม่เกิน 10.90 บาทต่อหน่วย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต หรือ INETREIT ประกาศราคาเสนอขายสูงสุดสำหรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนที่หน่วยละไม่เกิน 10.90บาท เตรียมเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทั่วไปจองซื้อตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2568 รองรับแผนเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เดินหน้าเข้าลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Data Center) โครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนขยาย รองรับความต้องการใช้งาน Data Center และบริการคลาวด์ (Cloud) ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากเทรนด์เศรษฐกิจดิจิทัล ชูจุดเด่นเป็นโอกาสการลงทุนใน Data Center ที่มีมาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพเติบโตในเทรนด์ด้านเทคโนโลยี พร้อมสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยแบบรายเดือนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นกองทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่ลงทุนตรงในโครงสร้างพื้นฐานด้าน Data Center และ Cloud ทั้งหมด เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิการจองซื้อ
นายสุตกานต์ แน่นหนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่าINETREIT เป็นทรัสต์กองแรกและกองเดียวในประเทศไทยที่ลงทุนตรงในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งหมด ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์สำคัญของโลก ล่าสุด กำลังเดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้น โดย INETREIT จะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ตู้ Rack จำนวน 246 Rack และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ส่วนขยาย ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล คาดว่าการลงทุนครั้งนี้จะส่งผลให้ประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 0.01 บาทต่อหน่วย ตอกย้ำความมุ่งมั่นเป็นกองทรัสต์ที่สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน
“การลงทุนเข้าลงทุนใน INET-IDC3 ส่วนขยาย จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของกองทรัสต์ฯ ในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหน่วย สอดรับกับยุทธศาสตร์ของกองทรัสต์ฯ ที่มุ่งลงทุนในทรัพย์สินที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” นายสุตกานต์ กล่าว
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรม Data Center และ Cloud ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน การเติบโตของเทคโนโลยี AI, Big Data และ IoT ล้วนเป็นปัจจัยเร่งให้ความต้องการใช้บริการ Data Center และ Cloud เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ INET ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud สัญชาติไทยอันดับ 1 และมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรมายาวนานกว่า 30 ปี มีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรม ด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ INET โดยในไตรมาส 2 ปี 2568 มีรายได้เติบโตถึง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและกระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มโรงพยาบาล และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งทำให้มีความมั่นคงสูงและพร้อมที่จะเป็นผู้เช่าหลักที่แข็งแกร่งให้กับ INETREIT ต่อไปในระยะยาว
นางสาววรายุ อิ่มอโนทัย ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า การเพิ่มทุนของ INETREIT ครั้งนี้นับเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ด้วยปัจจัยเด่น 5ประการ คือ 1) กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่กองทรัสต์เพิ่มขึ้น 2) INET ในฐานะผู้เช่าหลักมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทยที่เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Cloud 3) ทรัพย์สินของกองทรัสต์จัดอยู่ในหมวดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 4) กองทรัสต์มีโอกาสเติบโตจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมผ่าน Right of First Refusal 5) กองทรัสต์มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์และครอบคลุมธุรกิจ Data Center
นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย กล่าวว่า มีความเชื่อมั่นกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ INETREIT ครั้งนี้ว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุน โดยจะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 230 ล้านหน่วย มูลค่าระดมทุนไม่เกิน 2,507 ล้านบาท ล่าสุด ได้กำหนดเปิดจองซื้อแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤศจิกายน 2568 ที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 10.90 บาทต่อหน่วย เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 3 พฤศจิกายน2568 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ส่วนการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุด จะมีการคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้จองซื้อที่ชำระการจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุด และคาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในเดือนธันวาคมนี้
ทั้งนี้ การเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของ INETREIT เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มั่นคงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งสำคัญของ INETREIT ที่เติบโตอย่างมั่นคงและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยที่กำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง