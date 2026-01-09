KTMS มอบศูนย์ฝึกทักษะฟอกไตเสมือนจริง

นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) “KTMS” ผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมทั้งการขายและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อย่างครบวงจร (One-stop Services) ร่วมบริจาคมอบศูนย์ฝึกทักษะจำลองเสมือนจริงเฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติบำบัดทดแทนไต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มูลค่า 1,387,840 บาท
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการร่วมแก้ปัญหาจำนวนผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปี 15,000 ราย และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมระดับชั้นนำของประเทศ มองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างบุคลากรคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสอดรับกับนโยบายสร้างความแข็งแกร่งด้านบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจและการขยายบริการฟอกไตให้ครอบคลุมในอนาคต