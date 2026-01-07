ฝากสั้น ได้ดอกเบี้ยดี ออมสินชวนออมเงินรับปีใหม่ กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5/7/9 เดือน วันนี้ – 31 ม.ค.69

ออมสินชวนออมเงินรับปีใหม่ ให้ดอกเบี้ยอย่างฟินกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/XFSnrn
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 0.85% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.00% ต่อปี)
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.05% ต่อปี)
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ฝากต่ำกว่า 10 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.92% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.08% ต่อปี) ฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 0.95% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปี)
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสม
เงื่อนไข
- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 69 – 31 ม.ค. 69 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด