ออมสินให้ฝากกันต่อกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 - 7 เดือน ดอกเบี้ยสูง

ออมสินให้ฝากกันต่อกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยดีต้องรีบคว้า! รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/mr187AE
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.04 ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.22% ต่อปี)
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.12% ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.31% ต่อปี)
เงื่อนไข
- เปิดบัญชีขั้นตํ่า 10,000 บาท
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท
- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด