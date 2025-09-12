xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินให้ฝากกันต่อกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 - 7 เดือน ดอกเบี้ยสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออมสินให้ฝากกันต่อกับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยดีต้องรีบคว้า! รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/mr187AE

- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.04 ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.22% ต่อปี)

- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.12% ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.31% ต่อปี)

เงื่อนไข

- เปิดบัญชีขั้นตํ่า 10,000 บาท

- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ตํ่ากว่า 1,000 บาท

- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กำลังโหลดความคิดเห็น