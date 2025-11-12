เปิดฝากต่อ! กับเงินฝาก 5/7 เดือน จากออมสิน รับดอกเบี้ยดี ฝากเลยที่ออมสินทุกสาขา วันนี้ – 30 ธ.ค. 68

ออมสินชวนออมเงินฝากดอกเบี้ยดี พร้อมรับเต็มแบบไม่มีกั๊ก ไม่หักภาษี กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 และ 7 เดือน ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 30 ธันวาคม 2568 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/mr187AE
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.00 ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.17% ต่อปี)
- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.23% ต่อปี)
เงื่อนไข
- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย
- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด