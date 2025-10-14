xs
ออมสินให้ออมเงิน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฝากสั้น ดอกเบี้ยดี แถมรับเต็มไม่เสียภาษี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออมเงินกับออมสิน ได้ดอกเบี้ยสูงแบบไม่มีกั๊ก แถมรับเต็มไม่เสียภาษี กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฝากได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2568 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://to.gsb.or.th/mr187AE


- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.00 ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.17% ต่อปี)


- เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี (เทียบเท่าประจำ 1.23% ต่อปี)

เงื่อนไข

- เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท

- ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

- รับฝากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

- บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี ณ ที่จ่าย

- ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

-เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
