ฤกษ์ดีหุ้นปี “ม้าทอง” / สุนันท์ ศรีจันทรา

เปิดตลาดหุ้นรับศักราชใหม่ปีม้าทอง ประเดิมบรรยากาศการซื้อขายหุ้นวันแรก 5 มกราคม 2569 ด้วยความคึกคักสุดเหวี่ยง ดัชนีหุ้นพุ่งทะยาน 20.38 จุด ขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,280.05 จุด จ่อทะลุ 1300 จุดอีกครั้ง
ช่วงปลายปี 2568 ตลาดหุ้นจมอยู่กับความซบเซา ดัชนี ฯ ซึมลง จนหวิดหลุดระดับ 1,250 จุด ท่ามกลางมูลค่าการซื้อขายที่เบาบาง โดยบางวันซื้อขายกันเพียงประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้น ต่ำสุดในรอบ 13 ปี จนนักลงทุนอยู่ในสภาพสิ้นหวัง พากันชะลอซื้อขาย ภายใต้ความหวังว่า หุ้นปีนี้จะดีขึ้น
และตลาดหุ้นก็ไม่ทำให้นักลงทุนต้องผิดหวัง โดยแจกของขวัญชิ้นใหญ่ด้วยดัชนี ฯ ที่พุ่งกระฉูดสูงสุดถึง 27 จุด ในระหว่างชั่วโมงซื้อขายวันแรก
ไม่มีใครคาดหมายว่า หุ้นจะฟื้นเร็วและฟื้นแรง โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประเมินว่า หุ้นยังอยู่ในภาวะซึม โดยนักลงทุนรอคอยผลการเลือกตั้งส.ส.วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญชี้นำแนวโน้มการลงทุนปี 2569
แต่ตลาดหุ้นไม่รอแล้ว พุ่งทะยานอย่างร้อนแรง โดยนักลงทุนต่างชาติ แห่งเข้ามาลุยซื้อหุ้นกันฝุ่นตลบรับปีใหม่ มียอดซื้อสุทธิรวม 2,371 ล้านบาท และเป็นกลุ่มที่จุดชนวนความคึกคัก โดยพุ่งเป้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่ปัจจัยพื้นฐานดี
โดยเฉพาะหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA หุ้นทรงอิทธิพลที่สุดในตลาดหุ้น ซึ่งปรับตัวขึ้น 12.50 บาท ปิดที่ 185.50 บาท และดึงดัชนี ฯ ขึ้นประมาณ 12 จุด
นักลงทุนที่สิ้นหวังจากปี 2568 เริ่มกลับมีความหวังอีกครั้ง หวังว่าจะมี ”แจนยัวรี่ เอฟเฟค” หรือ มกราคมหรรษา โดยหุ้นปรับตัวขึ้นแรง ซึ่งเคยเกิดขึ้นในหลายปี รวมถึงปีนี้ และปี 2569 บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโดยรวมอาจฟื้นตัวขึ้น จนช่วงปลายปี อาจได้เห็นดัชนี ฯ พุ่งทะลุระดับ 1400 จุด ตามที่นักวิเคราะห์ บริษัทโบรกเกอร์หลายแห่งทำนายไว้
ความหวังของนักลงทุนจะเป็นจริงได้ รัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์นี้ ต้องไม่ขี้เหร่ ไม่เป็นรัฐบาลที่มีแต่เสียง “ยี้” ทั้งที่ยัง ๆ ไม่เริ่มต้นบริหารประเทศ แต่เป็นรัฐบาลที่ประชาชนพอฝากความหวังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำอย่างหนักได้
และอีกความหวังสำคัญคือ การกลับมาของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่ง 3 ปีที่ผ่านมา ขายหุ้นทิ้ง ขนเงินหนีจากตลาดหุ้นไทยรวมแล้วกว่า 4.5 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละ 1.5 แสนล้านบาท
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งความคาดหวังว่า ปีนี้ต่างชาติจะกลับมา เพราะตลาดหุ้นไทยยังไร้เสน่ห์ แต่ประเมินว่า ต่างชาติคงไม่ขายหุ้นหนักเหมือน 3 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น และราคาหุ้นปรับตัวลงมาลึกมากพอแล้ว
ถ้าไม่มีปัจจัยลบซ้ำเติม หรือมีปัจจัยในเชิงบวกเข้ามากระตุ้น ตลาดหุ้นพร้อมที่จะเด้งขึ้น พร้อมการกลับมาของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งส่งสัญญาณมาแล้ว ในการซื้อขายวันแรกของปีนี้ ด้วยยอดซื้อกว่า2พันล้านบาท และจุดพลุบรรยากาศการซื้อขายหุ้นให้สว่างจ้า
แนวโน้มการลงทุนในปีนี้ ยังมีความไม่แน่นอน เพราะมีปัจจัยตัวแปรมากมาย ทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในต่างประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ รวมทั้งมุมมองในเชิงลบของนักลงทุนต่างชาติในตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
แต่การประเดิมเปิดศักราชใหม่ของตลาดหุ้น ถือเป็นฤกษ์ดีมาก ๆ ดัชนี ฯ พุ่งทะยาน ปลุกกำลังใจนักลงทุนในประเทศกลับขึ้นมาอีกครั้ง
หุ้นปี 2569 น่าจะฟื้นตัวขึ้นจากปี 2568