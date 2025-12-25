เฮือกสุดท้าย...ไต่ขึ้นไป 1300 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

ช่วงโค้งสุดท้าย ตลาดหุ้นไทยปี 2568 บรรยากาศการซื้อขายหุ้น ไม่อับเฉา เงียบเหงา จนนักลงทุนสิ้นหวังเสียทีเดียว เพราะดัชนี ฯ ขยับขึ้นมาอย่างช้า ๆ แต่ต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนสำคัญคือ ต่างชาติกลับมาไล่ช้อนหุ้น
จากดัชนี ฯ ที่หวิดจะหลุดระดับ 1250 จุด ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเริ่มกลับมามีสีสันขึ้น แม้มูลค่าการซื้อขาย จะทรุดลงมาเฉลี่ยประมาณวันละ 3 หมื่นล้านบาทต่อวัน แต่ดัชนี ฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา ขึ้นมาปิดที่ระดับ 1275.33 จุด
ก่อนหน้า นักลงทุนถอดใจกันแล้ว สิ้นปีนี้คงไม่มีโอกาสได้เห็นดัชนี ฯ ระดับ 1300 จุดอีกแล้ว แต่เริ่มมีความหวังกลับเข้ามาใหม่ เพราะอีก 4 วันทำการ อีกเพียงประมาณ 25 จุด ยังมีสิทธิลุ้น 1300 จุด
ข่าวดีที่รอคอยไม่มีแล้ว แต่คาดกันว่า จะมีรายการทำราคาปิดของนักลงทุนสถาบัน เพื่อทำให้บัญชีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สูงขึ้นหรือรายการ วินโดว์เดรสซิ่ง และเงินก้อนใหม่จากกองทุน SSF และกองทุน TESG รวมทั้งเงินนักลงทุนที่เข้ามาช้อนหุ้นเก็บช่วงปลายปี เพื่อดักทำกำไรปีหน้า
แต่ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดหุ้นที่เป็นรูปธรรมคือ การไหลกลับของเงินทุนต่างชาติ โดยแท้ยอดขายหุ้นสะสมสุทธิของนักลงทุนต่างชาตินับจากต้นปี จนสิ้นสุดวันที่ 24 ธันวาคม ยังมีจำนวนที่สูงคือ 104,491 ล้านบาท แต่ยอดซื้อขายในเดือนธันวาคมนี้ พลิกกลับมาเป็นยอดซื้อหุ้นสุทธิจำนวน 8,621 ล้านบาท
และตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน แรงซื้อของต่างชาติ เริ่มมีนัยสำคัญขึ้น โดยวันที่18 ธันวาคม มียอดซื้อหุ้นสุทธิ 1,600 ล้านบาท วันที่ 19 ธันวาคมซื้อหุ้นสุทธิ 63 ล้านบาท
วันที่ 22 ธันวาคมซื้อสุทธิ 757 ล้านบาท วันที่ 23 ธันวาคมซื้อหุ้น 1,856 ล้านบาท และวันที่ 24 ธันวาคมซื้อสุทธิอีก 1,341 ล้านบาท
ต่างชาติซื้อหุ้นเก็บสะสมมา 5 วันทำการติดต่อแล้ว และซื้ออย่างหนาตาในสัปดาห์นี้ จุดชนวนเทศกาล ”แซนต้าแรลลี่” ที่นักลงทุนรอคอย
ถ้าต่างชาติยังหวนคืนกลับตลาดหุ้นไทย ช่วงโค้งสุดท้ายปี 2568 บรรยากาศการลงทุนมีแนวโน้มที่จะสดใส และเกิดปรากฏการณ์ขาขึ้นรอบเล็กๆส่งท้ายปีเก่า
ช่วงท้ายของทุกปี ตลาดหุ้นมักอยู่ในช่วงปลอดข่าว ไม่มีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย บรรยากาศการลงทุนอาจเงียบลง แต่ปีนี้ ตลาดหุ้นซบเซามาเกือบตลอดทั้งปีแล้ว ฝรั่งถล่มขายหุ้นมา 11 เดือนแล้ว ช่วงไม่กี่วันสุดท้าย อาจมีสิ่งดี ๆ เป็นของขวัญปีใหม่จากตลาดหุ้นก็ได้
ความหวังเดียวที่จะได้เห็นดัชนี ฯ ตีฝ่า 1300 จุดคือ นักลงทุนต่างชาติ จะเป็นอัศวินม้าขาว กลับเข้ามาไล่ซื้อหุ้นต่อเนื่อง จาก 5 วันทำการต่อเนื่อง และพลิกฟื้นตลาดหุ้นที่ตกต่ำมายืดเยื้อยาวนาน ให้คืนสู่ความคึกคัก
ขาขึ้นรอบเล็ก ๆ ส่งท้ายปีเก่า นักลงทุนที่มีหุ้นขนาดใหญ่ ปัจจัยพื้นฐานดี เงินปันผลงาม ๆ ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนชิงขายทำกำไร แต่ควรถือยาวข้ามปี รอหาจังหวะทำกำไรในปีหน้า ซึ่งโบรกเกอร์ทุกสำนักฟันธงว่า
หุ้นปี 2569 จะสดใสกว่าปี 2569
นักลงทุนต่างชาติที่กำลังตีตั๋วกลับตลาดหุ้นไทย ไล่ช้อนซื้อหุ้นคืน ก็อาจมีมุมมองในเชิงบวกกับหุ้นไทยปี “69 จึงทอยเข้ามาเก็บหุ้นตุน และจะเป็นตัวผลักดันให้
สิ้นปี 2568 ดัชนี ฯ จะยืนระดับ 1300 จุดได้