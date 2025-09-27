HANN-SKIN ปลุกผีหุ้นจอง / สุนันท์ ศรีจันทรา

หลายปีแล้วที่หุ้นบริษัทจดทะเบียนใหม่ หรือ “หุ้นจอง” ตกอยู่ในความเงียบเหงา นักลงทุนหมดความสนใจ เพราะเจ็บหนักกับการซื้อหุ้น จองซื้อทีไรเป็นเจ๊ง
แต่กระแสหุ้นจองกำลังกลับมาเฟื่องฟูครั้งใหม่ หลังจากหุ้นน้องใหม่ 2 บริษัทล่าสุด เข้ามาซื้อขายในตลาดหุ้นวันแรก ราคาพุ่งทะยานอย่างร้อนแรง วิ่งชนเพดาน 200% เหนือราคาของ
หุ้นน้องใหม่ตัวแรกที่เข้ามาซื้อชขายในครึ่งปีหลัง และเป็นหุ้นน้องใหม่ตัวที่ 6 ของปี 2568 คือ หุ้นบริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) หรือ HANN ซึ่งนำหุ้นเสนอขายประชาชนเป็นครั่งแรกในราคาหุ้นละ70 สตางค์ จากราคาพาร์ 50 สตางค์
แม้เสนอขายสูงกว่าราคาพาร์เพียง 20 สตางค์ หรือสูงกว่าราคาพาร์เพียง 40% ทั้งที่ดำเนินธุรกิจมาประมาณ 30 ปี แต่ในช่วงเสนอขาย กระแสการจองซื้อไม่คึกคักมากนัก โดยนักลงทุนบางราย ปฏิเสธโควตาที่บริษัทโบรกเกอร์ ซึ่งร่วมเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นจัดสรรให้
เพราะกลัวจะขาดทุน ซ้ำรอยหุ้นใหม่ที่เข้ามาซื้อขาย 5 บริษัทก่อนหน้า ซึ่งแทบทั้งหมด ราคาต่ำจอง โดยบางตัวต่ำจองถึงระดับ 40% ในการซื้อขายวันแรก
HANN เข้าซื้อขายในตลาด MAI วันแรก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางการลุ้นระทึกของนักลงทุนจองซื้อ ซึ่งหวาดหวั่นว่า ราคาหุ้นอาจหลุดจอง
แต่ปรากฏว่า หุ้น HANN สร้างปาฏิหาริย์ ราคาดีดขึ้นทันทีที่เปิดการซื้อขาย ก่อนปิดที่ 2.12 บาท สูงกว่าจอง 1.42 บาท หรือสูงกว่าของ 202.86%
ผลตอบแทนที่เกินคุ้มกว่าความเสี่ยง กำไรที่ได้รับเป็นกอบเป็นกำ ทำให้นักลงทุนที่พลาดโอกาสจองซื้อหุ้น HANN เสียดายไปตาม ๆ กัน
และแม้วันที่ 25 กันยายน หุ้น HANN จะปรับฐานลงมาปิดที่ 1.38 บาท แต่ก็ยังสูงกว่าราคาจองเกือบ 100%
หุ้น HANN เรียกความสนใจ นำร่องหุ้นใหม่ในครึ่งปีหลังหลังไปแล้ว หุ้นบริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ SKIN ก็ตามเข้ามาสร้างความฮือฮาอีก โดยประเดิมซื้อขายวันแรก ราคาพุ่งทะยานเหนือจอง ชนเพดานสูงสุด 200%
SKIN นำหุ้นเสนอขายนักลงทุนในราคาหุ้นละ 1.20 บาท เข้าซื้อขายในตลาด MAI วันแรก 24 กันยายนที่ผ่านมา ราคาพุ่งทะยานตั้งแต่เปิดเคาะซื้อขาย ก่อนปิดที่ 3.62 บาท สูงกว่าจอง 2.42 บาท หรือสูงกว่าจอง 201.67%
หุ้นน้องใหม่ 2 ตัวติด สร้างความประทับใจให้นักลงทุนที่จองซื้อไว้ สร้างมาตรฐานความเป็นหุ้นน้องที่มีความร้อนแรง ราคาพุ่งทะลุเพดานสูงสุด 200% ในวันแรกที่เข้าซื้อขาย และกำลังปลุกกระแสความสนใจหุ้นใหม่ให้กลับมาสู่ความคึกคักอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้ โบรกเกอร์ไหน จัดสรรโควตาหุ้นของให้ลูกค้า จะถูกสะบัดหน้าหนี และอาจมีเสียงยี้ตามมาอีกต่างหาก แต่วันนี้ลูกค้าอาจกลับมาถามโบรกเกอร์ มีหุ้นจองแจกให้ไหม
ในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า จะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามาอีก 2-3 บริษัท หุ้นใหม่ตัวต่อไปคือ หุ้นบริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) หรือ TURBO ราคาจอง 1.50 บาท และจะเข้าซื้อขายวันที่ 30 กันยายนนี้
ส่วนอีกตัวคือ หุ้นบริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH ราคาจอง 5.45 บาท จะเข้าซื้อขายต้นเดือนตุลาคมนี้
การเสนอขายหุ้นกับประชาชน ไม่น่าจะมีปัญหา ขายหุ้นลำบากแสนเข็ญ เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนก่อน เพราะกระแสหุ้นจองเปลี่ยน นักลงทุนกำลังถวิลหาโควตาจองซื้อหุ้นใหม่
แต่สิ่งที่นักลงทุนเฝ้าดูคือ หุ้นใหม่ตัวต่อไปที่จะเข้าซื้อขาย ราคาวันแรกจะพุ่งทะยานอย่างร้อนแรงหรือไม่
หุ้น HANN และ SKIN สร้างมาตรฐานราคาซื้อขายวันแรกไว้สูงมาก พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงทะลุเพดานสูงสุด 200% ทั้งคู่
หุ้นใหม่คิวต่อไป TURBO และ 88TH จะยึดมาตรฐานหุ้นใหม่รุ่นพี่ วันแรกพุ่งชนเพดาน 200% ได้หรือไม่
นักลงทุนที่ได้โควตาจองไว้ กำลังรอลุ้นหุ้น TURBO และหุ้น 88TH กันตัวโก่ง
แต่เผื่อใจกันไว้ หุ้นใหม่ไม่ได้ร้อนและไม่ได้แรงเสมอกันทุกตัว อย่าคาดหวังว่าจะกำไร 200% จากหุ้นจองทุกตัว