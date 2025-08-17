เสียดายไม่จองหุ้น HANN / สุนันท์ ศรีจันทรา

หุ้นโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรอบหลายปี โดยเป็นหุ้นใหม่ที่ร้อนแรงสุดขีด ราคาพุ่งทะลุเพดาน 200% ในวันแรกที่เคาะซื้อขาย และยังวิ่งขึ้นต่อในวันที่สอง ทำให้นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นไว้ร่ำรวยกันถ้วนหน้า
HANN เป็นหุ้นใหม่ตัวที่ 6 ของปี 2568 โดยหุ้นใหม่ที่เข้ามาซื้อขายก่อนหน้า ราคาต่ำกว่าราคาเสนอขาย ตัวล่าสุดคือ หุ้น บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) หรือ NUT ซึ่งเข้าซื้อขายเมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ราคาจอง 6.80 บาท แต่ปิดวันแรกที่ 5.20 บาท ต่ำกว่าจอง 1.60 บาท
ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม NUT ยังต่ำกว่าจองโดยปิดที่ 6.35 บาท
ความตกต่ำของหุ้นใหม่ ทำให้นักลงทุนไม่ให้ความสนใจจองซื้อ ขณะที่ภาวะตลาดหุ้นซบเซา บริษัทจดทะเบียนใหม่นับสิบแห่ง จึงตัดสินใจเลื่อนแผนการเสนอขายหุ้นออกไป แม้จะได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นกับประชาชนเป็นครั้งแรกแล้วก็ตาม
ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจดทะเบียนใหม่ ยังต้องการขายหุ้นในราคาสูง หรือขายในราคาที่เอาเปรียบนักลงทุน เช่นเดียวกับหุ้นใหม่หลายสิบบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งราคาเสนอขายแพงลิบลิ่ว เมื่อเข้ามาซื้อขาย จึงกลายเป็นหุ้นเน่า เพราะราคาต่ำกว่าจองมากมาย
แต่ HANN เป็นหุ้นใหม่ที่หาญกล้า ไม่กลัวภาวะตลาดที่ตกต่ำ นำหุ้นจำนวน 150 ล้านหุ้น เสนอขายในราคาเพียงหุ้นละ 70 สตางค์ จากราคาพาร์ 50 สตางค์ และเป็นหุ้นน้องใหม่ตัวแรก ที่ตั้งราคาเสนอขายสูงกว่าราคาพาร์เพียง 40% ทั้งที่หุ้นใหม่ทั่วไปจะตั้งราคาเสนอขายนักลงทุนสูงกว่าราคาพาร์หลายเท่าตัว หรือสูงกว่าพาร์นับสิบเท่าตัว
ค่า พี/อี เรโช หุ้น HANN คำนวณจากราคา 70 สตางค์ อยู่ที่ประมาณ 10 เท่า ต่ำกว่าค่า พี/อี เรโช เฉลี่ยหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งอยู่ที่ประมาณ 15 เท่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เสนอขายหุ้น นักลงทุนไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นในการจองซื้อมากนัก แม้หุ้นจะขายหมดก็ตาม
การเคาะซื้อขายวันแรก 15 สิงหาคม ช่วงแรกราคาหุ้นไม่ได้ร้อนแรงมากนัก โดยเปิดที่ราคา 90 สตางค์ และถูกทุบลงไปต่ำสุดที่ 85 สตางค์ แต่หลังจากนั้น มีแรงซื้อไหลทะลักเข้ามา ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ก่อนจะปิดที่ 2.12 บาท เพิ่มขึ้น 1.42บาท หรือเพิ่มขึ้น 202.86% พุ่งทะลุเพดานสูงสุดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ 200% ล้านบาท โดยเคาะซื้อขายสนั่นหวั่นไหว 1,256.67 ล้านบาท
การซื้อขายวันที่ 2 หุ้น HANN ยังร้อนไม่เลิก โดยเปิดการซื้อขายช่วงแรก ราคาวิ่งขึ้นไปชนเพดานสูงสุด 30% ที่ราคา 2.59 บาท ก่อนจะปิดลงที่ 2.48 บาท
หุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายวันแรก ราคาพุ่งทะยานชนเพดาน 200% สูงกว่าราคาจอง แทบจำกันไม่ได้แล้วว่า เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ HANN จึงเป็นหุ้นใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เห็นมานาน ซึ่งเป็นเพราะการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ไม่แพง หรือขายในราคาต่ำ เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีช่องว่างทำกำไร
แต่คงไม่มีใครคิดว่า จะร้อนแรงจนปรอทแตก ทะลุ 200%
การตอบรับอย่างท่วมท้นของหุ้น HANN จะปลุกให้หุ้นใหม่ ซึ่งกำลังลังเลว่า จะนำหุ้นเสนอขายและเข้าตลาดในปีนี้หรือไม่ ต้องกลับมาทบทวนการตัดสินใจอีกครั้ง และอาจนำหุ้นเข้าตลาดในปีนี้
เพราะ HANN นำร่อง ปลุกผีหุ้นใหม่ให้ฟื้นคืนชีพแล้ว
แต่โจทย์ของหุ้นใหม่ที่จะเข้าตลาดตาม HANN อยู่ที่ การตั้งราคาหุ้นที่จะเสนอขาย
เพราะถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจดทะเบียนใหม่ จ้องจะกำหนดราคาเสนอขายสูง ๆ ไม่เปิดช่องว่างให้นักลงทุนทำกำไร หุ้นก็อาจขายไม่ออก
และจะนำหุ้นไปขายนักลงทุนรายใหญ่ เพื่อให้ปั่นราคาเหมือนก่อนหน้าก็ไม่ได้ เพราะ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ตรวจสอบเข้มงวด นับตั้งแต่วันแรกที่เข้าซื้อขาย ไม่ปล่อยให้ปั่นราคา ลากนักลงทุนรายย่อยไปเชือดเหมือนอดีต
บริษัทจดทะเบียนใหม่ ถ้าต้องการเข้ามาระดมทุน ถ้าต้องการเสนอขายหุ้นนักลงทุน และประสบความสำเร็จอย่างหุ้น HANN ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องไม่ “งก” ต้องไม่เอาเปรียบนักลงทุน และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้เป็นธรรม จูงใจในการจองซื้อ
ถ้ายังขายแพง ๆ อีก นักลงทุนต้องร่วมแรงร่วมใจไม่จองซื้อ
ใครที่ได้โควตาจอง HANN นอนหลับฝันดีไปแล้ว แต่หุ้นใหม่ที่จะเสนอขายตัวต่อไป นักลงทุนที่จองซื้ออาจต้องนอนฝันร้ายก็ได้ ถ้าไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบว่า
บริษัทจดทะเบียนใหม่นับสิบตัวที่รอเข้าตลาดหุ้น ตั้งราคาขายหุ้นเอาเปรียบนักลงทุนเกินไปหรือไม่
HANN เป็นหุ้นใหม่ที่ประสบความสำเร็จดีเยี่ยม แต่หุ้นใหม่ตัวต่อไป อาจเป็นผู้ร้ายสำหรับนักลงทุนที่จองซื้อก็ได้