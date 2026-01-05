Webull เทรดหุ้นจีน-ฮ่องกงได้ ค่าคอมฯ ถูกที่สุด

บล.วีบูลล์ (ประเทศไทย) เปิดให้บริการเทรดหุ้นใน “ตลาดหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศจีน” (A-Share) และ “ตลาดหุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกง” (H-Share) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 ตอบโจทย์เป้าหมายหลักของ Webull ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มเทรดอันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มีค่าธรรมเนียมถูกที่สุด และเป็นประตูสู่การลงทุนในตลาดโลกอย่างแท้จริง
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Webull Thailand ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Webull Corporation (NASDAQ : BULL) เจ้าของแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ Webull พร้อมแล้วกับการให้บริการเทรดหุ้นใน “ตลาดหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศจีน” (A-Share) และ “ตลาดหุ้นที่จดทะเบียนในฮ่องกง” (H-Share) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 ซึ่งถือเป็นการต่อยอดแพลตฟอร์มสู่อีกระดับ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายหลักของ Webull ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มเทรดอันดับ 1* ในประเทศไทย ที่มีค่าธรรมเนียมถูกที่สุด และเป็นประตูสู่การลงทุนในตลาดโลกอย่างแท้จริง
กล่าวว่า “การมาถึงของผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาด A-Share และ H-Share บนแพลตฟอร์ม Webull นั้น นอกจากจะเป็นการยกระดับตัวเลือกการลงทุน ให้กับผู้ลงทุนชาวไทยแล้ว ก็ยังเป็นการทลายกำแพงการลงทุนในมหาอำนาจโลกอีกด้วย จากการที่หุ้น A-Share เป็นหุ้น ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นจีน ในตลาดเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และตลาดเซินเจิ้น ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก รวมถึงหุ้น H-Share ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลกนั้น ต่างก็เป็นตลาดหุ้นที่ผู้ลงทุนชาวไทยมักเข้าถึงได้ยากในอดีต นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Webull เลือกที่จะทลายกำแพงดังกล่าว เพื่อให้คนไทยเข้าถึงหุ้นเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น ด้วยค่าคอมมิชชันที่ถูกที่สุด ไม่มีขั้นต่ำ และเครื่องมือการลงทุนครบครัน ทั้งด้านเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรียลไทม์ ตามมาตรฐานแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลก”
โดยสำหรับค่าธรรมเนียมในการเทรดหุ้น A-Share และ H-Share จะมีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.10% เท่ากับการเทรดหุ้นสหรัฐฯ โดยการคิดอัตราค่าธรรมเนียมในระดับดังกล่าว ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ทาง Webull พร้อมจะมอบให้กับผู้ลงทุนชาวไทย เพื่อตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำด้านแพลตฟอร์มการลงทุนที่เปิดประตูการลงทุนระดับโลกในบัญชีเดียว ด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดในตลาดการลงทุนประเทศไทย
พิเศษสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่เปิดบัญชีเสร็จแล้ว สามารถรับสิทธิ์เทรดฟรีค่าคอมมิชชัน 10 รายการแรก สำหรับการเทรดหุ้น A-Share หุ้น H-Share และหุ้นสหรัฐฯ ภายใน 30 วัน และหากผู้ใช้งานชวนเพื่อนเปิดบัญชีและฝากเงินสำเร็จ มูลค่าเท่าใดก็ได้ ทั้งผู้ชวนและผู้ได้รับการชวนที่ทำเงื่อนไขครบตามที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์เทรดฟรีค่าคอมมิชชันเพิ่มอีก 10 รายการ ต่อการแนะนำ 1 คน สูงสุด 5 คน หรือ 50 รายการ หมดเขตเข้าร่วมกิจกรรม 31 มีนาคม 2569 เวลา 14:59 น. นอกจากนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับสิทธิ์ดูข้อมูลราคา LV 2 ซึ่งแสดงราคาคำสั่งซื้อขาย (Bid Offer) ของหุ้นสหรัฐฯ มากถึง 50 ระดับราคาอีกด้วย
“ทั้งหมดนี้ คือส่วนหนึ่งจากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ที่จะคอยตอกย้ำว่า Webull คือแพลตฟอร์มการซื้อขายหุ้น และผลิตภัณฑ์การลงทุนอันดับ 1* ของประเทศไทย โดยเราเองจะยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า และเพลิดเพลินกว่า จากค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุด คุ้มค่าที่สุด และการขยายตัวเลือกการลงทุนทั่วทุกมุมโลกเพื่อนักลงทุนทุกคน ซึ่งในอนาคต Webull จะยังคงไม่หยุดการพัฒนาฟีเจอร์ การอัปเดตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและการจัดโปรโมชันสุดพิเศษเอาไว้เพียงแค่เท่านี้อย่างแน่นอน โดยจะมีอะไรใหม่ ๆ ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มบ้างนั้น ขอให้ผู้ลงทุนชาวไทย รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดปี 2569 นี้ได้เลยครับ” นายชลเดช กล่าวปิดท้าย
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ครั้งใหม่การเทรดหุ้น A-Share และ H-Share ไปพร้อมกับการเข้าถึงประสบการณ์การลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นไทยแบบครบทุกมิติ ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Webull Thailand เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลกได้แล้ววันนี้ ทั้งบน App Store และ Play Store โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.webull.co.th
*แอปฯ Webull ได้รับคะแนน Rating & Review สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในหมวด แอปฯ โบรกเกอร์ ทั้งบน App Store และ Play Store ในไทย (ณ วันที่ 26 ก.ย. 2568)