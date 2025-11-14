Webull ประกาศเปิดตัว “Webull Prime” สิทธิประโยชน์สุดเอกซ์คลูซิฟ เพื่อนักลงทุนรายใหญ่อย่างแท้จริง

บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Webull Thailand” บริษัทย่อยของ Webull Corporation (NASDAQ : BULL) เจ้าของแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ Webull ได้ประกาศเปิดตัวสิทธิประโยชน์ใหม่ สุดพิเศษอย่าง “Webull Prime” เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (Asset Under Management หรือ AUM) มูลค่ารวมกันมากกว่า 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหนึ่งบัญชี ภายในงานอิเวนต์ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webull Thailand กล่าวว่า การเปิดตัว Webull Prime ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การลงทุน และตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ของเรา ผ่านสิทธิประโยชน์ และบริการต่าง ๆ ที่ทาง Webull พร้อมมอบให้ โดยเราเองหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวก ไปพร้อมกับการช่วยเสริมความมั่งคั่งทางการลงทุน ให้กับทั้งกลุ่มลูกค้าระดับสูง และกลุ่มลูกค้าทั่วไป ในอนาคตระยะยาวด้วยเช่นกัน
โดยภายในงานอิเวนต์สุดพิเศษครั้งนี้ ทาง Webull ได้มีการประกาศถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับลูกค้ากลุ่ม Webull Prime ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบริการแบบวีไอพี การเข้าถึงงานสัมมนาสุดพิเศษ (Alpha Invest Club) การได้สิทธิ์เข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ และการได้สิทธิ์ซื้อขายในสหรัฐฯ ด้วยราคาสุดพิเศษ อีกทั้งภายในงานอิเวนต์ครั้งนี้ ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับเชิญ รวมถึงการจัดบรรยายเสวนาจากวิทยากรรับเชิญ ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมการลงทุน พร้อมกับพันธมิตรหลัก และผู้บริหาร Webull ประเทศไทย ด้วยเช่นกัน
“เป้าหมายของ Webull ณ เวลานี้ คือการตั้งเป้าขยายตัวเลือกสินทรัพย์ไปยังทั่วโลก พร้อม ๆ กับการยกระดับฟีเชอร์ต่าง ๆ เพื่อให้แพลตฟอร์มการลงทุนของเราตอบโจทย์นักลงทุนไทยอยู่เสมอ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี Market Quote แบบเรียลไทม์สำหรับหุ้น สัญญาออปชัน หรือแม้แต่โมเดลบริการวางแผนการลงทุนแบบอัตโนมัติ (Robo Advisory) ที่มีการนำโมเดลการลงทุนจากพาร์ตเนอร์ชั้นนำในต่างประเทศ มาไว้ในแพลตฟอร์มของเรา เพื่อให้ทุกคนสามารถเทรดและลงทุนได้แบบครบ จบที่ Webull แบบเดียวกับนักลงทุนในเวทีโลก” นายชลเดช กล่าว
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การลงทุนระดับสูง หรือต้องการเข้าถึงการลงทุนแบบครบทุกมิติ ผ่านฟีเชอร์สุดพิเศษต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักลงทุนไทย สำหรับการเทรดหุ้นสหรัฐฯ หุ้นไทย กองทุน ETFs หรือสัญญาออปชัน ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Webull Thailand เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลกได้แล้ววันนี้ ทั้งบน AppStore และ PlayStore โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.webull.co.th และเพจ www.facebook.com/WebullThai