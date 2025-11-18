Webull เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเทรด “หุ้นไทย” ได้แล้ววันนี้ พร้อมมอบสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เพื่อนักลงทุนไทยโดยเฉพาะ

บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Webull Thailand” เป็นบริษัทย่อยของ Webull Corporation (NASDAQ : BULL) ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ Webull ได้เปิดตัวฟังก์ชัน “การเทรดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” อย่างเป็นทางการแล้ว ในฐานะบริษัทสมาชิกหมายเลข 9 เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Webull สามารถเทรดหุ้นไทย หรือแม้แต่กองทุน ETFs ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt : DR) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) และวอร์แรนท์ (Warrant) ได้ พร้อมกับการประกาศมอบสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าเพิ่มเติมถึง 2 ต่อ
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Webull Thailand ได้เปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการเทรดหุ้นไทยของ Webull ในครั้งนี้ ว่า “การเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่ใช้แอปพลิเคชัน Webull สามารถเทรดหุ้นไทย และสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นั้น ถือเป็นการยกระดับการให้บริการของเราไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเทรด และลงทุนได้อย่างครบครันทั้งในส่วนของหุ้นไทย และหุ้นนอกในแอปพลิเคชันเดียว รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในปี 2569 ที่กำลังจะมาถึงของ Webull ที่ต้องการขยายตัวเลือกสินทรัพย์ที่หลากหลายไปยังทั่วโลกอย่างแท้จริง พร้อม ๆ กับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการยกระดับแพลตฟอร์มการลงทุน ด้วยฟีเชอร์ต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์นักลงทุนไทยแบบครบทุกมิติอยู่เสมอ”
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุมัติรับ บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด “WEBULL” เป็นสมาชิกโดยใช้หมายเลข 9 เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเน้นการให้บริการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเป็นสมาชิกนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ ภายใต้บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (TCH) และสมาชิกบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) อีกด้วย
ภายในงาน ทางบริษัทฯ ยังเปิดเผยเกี่ยวกับฟังก์ชันการเทรดหุ้นไทย รวมถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์ 2 ต่อ* ที่นักลงทุนจะได้รับ เมื่อเทรดหุ้นไทยผ่านแอปพลิเคชัน Webull โดยในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่อที่ 1 กล่าวคือ เมื่อซื้อหุ้นไทย 1 รายการ (มูลค่าเท่าใดก็ได้) ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนจะได้รับ DR ฟรี 10 หน่วย จากหุ้นสหรัฐฯ 7 บริษัท รวมสูงสุด 70 หน่วย (มูลค่ารวมกว่า 200 บาท) หลังจบแคมเปญ ซึ่งระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:30 น. ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 เวลา 17:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมของสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.webull.co.th/activity/THstock-trading
และสำหรับสิทธิประโยชน์ต่อที่ 2 ผู้ลงทุนจะได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชันทั้งหมด 30% ทั้งสำหรับการซื้อขายหุ้นไทย (จากปกติ 0.04% เหลือเพียง 0.028% ของมูลค่าซื้อขาย) และการซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ (จากปกติ 0.10% เหลือเพียง 0.07% ของมูลค่าซื้อขาย) ซึ่งระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00:00 น. ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศไทย เท่านั้น โดยเงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมของสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.webull.co.th/en/activity/commission-discount
“สำหรับ Webull เอง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดให้ผู้ใช้แอปฯ สามารถเทรดหุ้นไทย และตัวเลือกอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้ลงทุนชาวไทย มีอิสระทางด้านตัวเลือกการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเสริมความมั่งคั่งผ่านตัวเลือกการลงทุน ที่คนไทยต่างคุ้นชินกันอยู่แล้วนั้น การที่เรามอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับผู้ลงทุนเพิ่มเติมถึง 2 ต่อ ในครั้งนี้ ทางเราเองก็หวังว่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงประสบการณ์การลงทุนหุ้นไทยที่ดีกว่าที่เคยมีมา นับตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไป พร้อม ๆ กับการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานแอปพลิเคชัน Webull ระยะยาว เพื่อเข้าถึงตัวเลือกสินทรัพย์ที่หลากหลายได้อย่างครบครันมากขึ้นในอนาคต ตามวิสัยทัศน์ที่ทางบริษัทฯ ได้วางเอาไว้” นายชลเดช กล่าวปิดท้าย
สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การลงทุนระดับสูง หรือต้องการเข้าถึงการลงทุนแบบครบทุกมิติ ผ่านฟีเชอร์สุดพิเศษต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักลงทุนไทย สำหรับการเทรดหุ้นสหรัฐฯ หุ้นไทย กองทุน ETFs หรือสัญญาออปชัน สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Webull Thailand เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการลงทุนระดับโลกได้แล้ววันนี้ ทั้งบน App Store และ Play Store โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.webull.co.th/ และเพจ https://www.facebook.com/WebullThai