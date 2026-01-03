ก.ล.ต.กำชับ Kucoin Thailand ดูแลลูกค้าหลังระงับประกอบธุรกิจชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำชับให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลรายบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (Kucoin Thailand) สื่อสารทำความเข้าใจ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของบริษัทฯ หลังจากระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว เพราะไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
ตามที่ ก.ล.ต.ได้ติดตามความเสี่ยงและการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (บริษัท อีอาร์เอ็กซ์-ใช้ชื่อทางการค้าว่า Kucoin Thailand) มีระดับเงินกองทุนของบริษัท ณ วันที่ 29 ธ.ค.68 ถึงวันที่ 2 ม.ค.69 อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ โดยมีระดับเงินกองทุนต่ำกว่า 60% ของเงินกองทุนขั้นต่ำที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องดำรง เป็นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ ในฐานะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จึงต้องดำเนินการตามที่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
(1) ระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้
(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับการระงับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภท ตาม (1) โดยไม่ชักช้า
เมื่อบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ บริษัทต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ก่อน จึงจะสามารถกลับมาประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามปกติต่อไป
จากกรณีดังกล่าว ก.ล.ต.ได้กำชับให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ สื่อสารและทำความเข้าใจกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนดูแลพร้อมอำนวยความสะดวก หากลูกค้าประสงค์จะถอนทรัพย์สิน โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท ได้แก่ ฝ่ายบริการลูกค้า (Happiness Team) อีเมล happy@kucoin.th ตลอด 24 ชั่วโมง และทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-080-6060 วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.หรือช่องทางการติดต่อของ ก.ล.ต. โทร 1207 กด 9
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าและข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทและ ก.ล.ต.