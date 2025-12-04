ก.ล.ต. รับลูก ปปง. สางปม ‘สแกมเมอร์ข้ามชาติ’ ลุยขยายผล-ยึดทรัพย์

ก.ล.ต. ขยับเกมรุก! ประสาน ปปง. ทันควัน รับไม้ต่อข้อมูลยึดทรัพย์ขบวนการ “สแกมเมอร์-อาชญากรรมข้ามชาติ” เตรียมแกะรอยเส้นทางเงินเพื่อขยายผลทางกฎหมายหลักทรัพย์ “เอนก อยู่ยืน” ร่อนหนังสือขอข้อมูลเด็ด มั่นใจหลักฐานมัดตัวแน่น พร้อมสั่งปูพรมตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยผ่านผู้ประกอบธุรกิจในกำกับ ลั่นฟันไม่เลี้ยงหากพบเอี่ยวทุจริต เตรียมแถลงผลความคืบหน้าเร็วๆ นี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดปฏิบัติการเชิงรุกขยายผลทางกฎหมายครั้งสำคัญ โดยอาศัยฐานข้อมูลจากการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาลงดาบผู้กระทำความผิดตามกรอบกฎหมายตลาดทุน
ความเคลื่อนไหวนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่ ปปง. ได้เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการธุรกรรมในการยึดและอายัดทรัพย์สินมหาศาลของเครือข่าย “สแกมเมอร์” (Scammer) ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยถือเป็นคดีที่มีนัยสำคัญต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก ก.ล.ต. กล่าวถึงยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันว่า ภายหลังจากที่ ปปง. ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าว ก.ล.ต. ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ประสานงานส่งหนังสือด่วนถึง ปปง. เพื่อขอ “ข้อมูลสำคัญ” (Crucial Data) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ข้อมูลชุดนี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะถูกนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเส้นทางการเงินและพฤติการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกรอบกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ก.ล.ต. อย่างเข้มข้นต่อไป
ปูพรมสอบเครือข่ายโยงใย-ประสานโบรกเกอร์-เอ็กซ์เชนจ์
นอกจากการรับข้อมูลจาก ปปง. แล้ว ก.ล.ต. ยังเดินหน้า “ตรวจสอบขยายผล” ไปยังกรณีอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันในลักษณะลูกโซ่ โดยยืนยันว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่สำคัญ ก.ล.ต. ได้ประสานงานโดยตรงไปยัง “ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล” (อาทิ โบรกเกอร์, ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล) เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปิดช่องทางการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินผ่านตลาดทุน
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ให้คำมั่นว่า หากกระบวนการตรวจสอบแล้วเสร็จหรือมีความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทันที เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบนิเวศการลงทุนของประเทศ