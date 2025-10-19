"ธนกร" มั่นใจนายกฯ นั่งประธานชุดปรามสแกมเมอร์เอง เดินเกมรุกเป็นระบบ ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม

"ธนกร" มั่นใจนายกฯ นั่งประธานคณะกรรมการฯ ชุดปรามสแกมเมอร์เอง ชี้ชัดรัฐบาลเดินเกมรุกเป็นระบบ จริงจัง และต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการนั้น แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลเอาจริงเอาจังในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อจัดการกับผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการฟอกเงินโดยการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
นายธนกร กล่าวต่อว่า วันนี้รัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนว่า เดินเกมรุกอย่างเป็นระบบ และต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่ออีกต่อไป ไม่ใช่แค่สร้างภาพ หรือออกคำสั่งลอยๆ แล้วก็เงียบหายไปเหมือนที่ผ่านมา เพราะคณะกรรมการชุดนี้ ต้องติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานท่านนายกฯ หรือ ครม. รับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดนี้ยังมี พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช นายตำรวจมือปราบที่คลี่คลายคดีใหญ่ระดับประเทศมาแล้ว ย่อมเข้าใจโครงสร้างเครือข่ายอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี และจะช่วยนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกฯ มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอน ขอให้ทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายค้าน มั่นใจได้ วันนี้รัฐบาลเพิ่งทำงาน 2 สัปดาห์ เปรียบเสมือนอยู่ระหว่างเอาต้นไม้ลงดิน แต่เมื่อถึงเวลา ต้นไม้นี้จะออกดอกและผลให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนแน่นอน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว