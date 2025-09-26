เทคอนกรีตลงหลุมยุบไปแล้วกว่า 700 คิว ปิดช่องว่างอุโมงค์กับสถานีได้แล้ว

รฟม. ร่วมกับเขตดุสิตและ รพ.วชิรพยาบาล แถลงคืบหน้าถนนสามเสนทรุดกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ ล่าสุดเทคอนกรีนลงไปแล้วกว่า 700 คิว สามารถปิดช่องว่างระหว่างอุโมงค์กับสถานีได้เรียบร้อยแล้ว
วันนี้ (26 ก.ย.) ที่อาคารเพชรรัตน์ รพ.วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายเทียนชัย วงษ์สุวรรณ ผอ.เขตดุสิต และ ผศ.นพ.อนุแสง จิตสมเกษม ผอ.โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ถนนสามเสนทรุดตัวเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่หน้าโรงพยาบาล
นายเทียนชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการประชุมหารือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปแนวทางแก้ไขเร่งด่วนไว้ 6 เรื่องสำคัญ ประกอบด้วย มาตรการด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย การเฝ้าระวังอาคาร การจัดการจราจร การสาธารณูปโภค รวมถึงการดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตำรวจในแฟลต ตึกแถว และห้องเช่า โดยขอให้ผู้พักอาศัยทุกคนลงทะเบียนผ่านสำนักงานเขตหรือช่องทางออนไลน์เพื่อรับการช่วยเหลือ
ด้านการจราจร ขณะนี้ถนนสามเสนปิดใช้การทั้งหมด การเข้า-ออกโรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้ใช้ถนนสังคโลกแทน โดยจากเดิมเป็นวันเวย์ได้ปรับเป็นทูเวย์ เพื่อให้รถเข้าออกสะดวก โดยเฉพาะรถฉุกเฉินที่ต้องเข้าถึงอาคารอีอาร์ ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไม่จอดกีดขวางเส้นทาง
สำหรับระบบสาธารณูปโภค น้ำประปาและไฟฟ้าเปิดใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นบางจุดที่ยังมีปัญหาการจ่ายไฟและแรงดันน้ำอ่อน ส่วนระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้แล้ว
ขณะที่ นายกาจผจญ เปิดเผยว่า แผนแก้ไขได้ปรับจากเดิมที่จะเทคอนกรีตรวดเดียว 1,000 คิว เป็นการทยอยเทครั้งละ 360 คิว และเว้นระยะ 6 ชั่วโมง เพื่อให้คอนกรีตเซตตัว ปัจจุบันเทไปแล้วกว่า 700 คิว ทั้งนี้สามารถปิดช่องว่างระหว่างอุโมงค์กับสถานีได้เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปในช่วงวันที่ 29 ก.ย.ถึง 5 ต.ค. จะนำทรายเข้ามาถมเพิ่ม 5,000–6,000 คิว ก่อนปรับพื้นถนน คาดว่าจะเปิดใช้งานการจราจรได้ตามปกติภายในวันที่ 8 ต.ค. ตามกรอบเวลา 14 วันที่กำหนดไว้ โดยยอมรับว่ามีปัจจัยเสี่ยงจากฝนตก แต่ได้เตรียมแผนสูบน้ำรองรับไว้แล้ว สำหรับรถที่ติดค้างภายในหลุมจำนวน 2 คัน ได้ไหลไปที่สถานีสามเสนไม่สามารถเอาออกทางเดิมได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการหารือภายหลังเพื่อนำรถดังกล่าวออกมา
ด้าน ผศ.นพ.อนุแสง ระบุว่า วันนี้โรงพยาบาลเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีผู้ป่วยนัดหมายกว่า 2,100 ราย เข้ารับบริการจริง 1,500 ราย ส่วนผู้ป่วยในเปิดบริการ 720 เตียง มีผู้เข้ารับบริการแล้วกว่า 400 ราย ขณะที่บริการผ่าตัดและฟอกไตเริ่มกลับมาให้บริการได้ตามปกติ พร้อมขอความร่วมมือผู้ป่วยที่จะเดินทางมาใช้บริการตั้งแต่สัปดาห์หน้า ให้ใช้รถสาธารณะเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดรอบโรงพยาบาล