ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครองและสามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ (ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าฯ) เพื่อให้การกำกับดูแลมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์ของลูกค้า โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568
ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์* เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าฯ เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่กำหนดเพียงเฉพาะศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2568 ซึ่งผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยกับหลักการตามที่เสนอ
ก.ล.ต. จึงออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้าฯ (ไม่จำกัดประเภทใบอนุญาต) ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ตามประกาศ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ออกโทเคนดิจิทัล
ทั้งนี้ ในการจัดทำงบการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ไม่รวมถึงศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในปัจจุบันอยู่แล้ว) และผู้ที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต่อ ก.ล.ต. ก่อนหรือในวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และต่อมาได้รับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าว หากมีหรือจะมีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ในลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าว ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2569 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าว ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568